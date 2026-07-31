CHIIKAWA特展｜旋轉木馬現雜聲需修繕　停轉改為打卡　主辦方退款

【CHIIKAWA／CHIIKAWA特展／迴旋木馬／旋轉木馬／港鐵】本港創意品牌AllRightsReserved（ARR）舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展將於周六（8月1日）至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，將展出作者Nagano逾130幅原畫手稿，最矚目還有CHIIKAWA首座官方實體化的旋轉木馬藝術裝置。



不過，主辦方今日（31日）晚上宣布，檢查發現旋轉木馬運轉時出現異常雜聲，雖結構整體安全，但仍要修繕，決定在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。主辦方就事件致歉，並宣布除全額退款，購買連同木馬座席券門票的人士亦可選擇只退回旋轉木馬體驗價值130元，作為額外補償，可坐上木馬拍照並獲木馬紀念卡。



主辦方宣布，旋轉木馬運轉時出現異常雜聲要作修繕，決定在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（資料圖片／湯致遠攝）

天文台今日（31日）一度發出紅色暴雨警告，傳媒預覽原定安排傳媒可登上旋轉木馬，但最終因天氣而未開放。（朱子熙攝）

CHIIKAWA ARTIVERSE特展2026年8月1日開幕。（朱子熙攝）

近月本港天氣不穩，除強颱風「紅霞」襲港，今日（31日）天文台也因低壓槽一度發出紅色暴雨警告，傳媒預覽原定安排傳媒可登上旋轉木馬，但最終因暴雨而未開放。主辦單位表示，當本港出現惡劣天氣，天文台發出雷暴警告、黃色暴雨警告、三號強風信號等，旋轉木馬均會暫停開放。惟到晚上，主辦方發聲明宣布，將在展期內停用旋轉木馬的旋轉功能。

修繕工程無法於原訂展期內完成

主辦方解釋，今日例行檢查期間，裝置運轉時出現異常雜聲，經檢查後確認結構整體安全。但團隊堅持以最高規格安全標準為原則，經審慎評估，確認裝置要進行進一步的修繕。考慮到工程無法於原訂展期內完成，主辦方決定停用旋轉功能，僅開放作為靜態拍照及打卡區域。至於K11 MUSEA 6樓展覽區和3樓乳酸菌超人拍照區，均會如常開放。

主辦方宣布，旋轉木馬運轉時出現異常雜聲要作修繕，決定在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（資料圖片／湯致遠攝）

主辦方宣布，旋轉木馬運轉時出現異常雜聲要作修繕，決定在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（資料圖片／湯致遠攝）

主辦方宣布，旋轉木馬運轉時出現異常雜聲要作修繕，決定在展期內停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（資料圖片／湯致遠攝）

選部份退款者可登上木馬打卡

主辦方就事件致歉，並宣布將提供特別退款安排，已購買「迴旋木馬座席券」人士除全額退票外，可選擇部份退款，主辦方將透過售票平台退還旋轉木馬體驗價值130元。作為額外補償，持票人可按原定報到時間進場，揀選木馬合照，並仍可獲得隨機款式紀念卡乙張。6樓展覽區入場資格、特典套裝禮品及專屬購物隊伍待遇仍獲保留。