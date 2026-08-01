足球盛會｜羅淑佩料今晚近4萬球迷入場　逾百間商戶推動票尾經濟

香港足球盛會今晚（8月1日）在啟德主場館舉行，由英超曼城對戰意甲國際米蘭，惟球星夏蘭特不在今次曼城訪港名單上。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，由於今年是世界盃年，外隊訪港國腳陣容難免受影響，但強調對主辦方有信心，預計今晚將有近4萬名球迷入場。



她又指，有逾百間食肆及商店參與「票尾經濟」，球迷憑票尾可獲得折扣優惠，料可帶動經濟。她又稱擬將票尾折扣活動擴至美酒佳餚巡禮，政府會考慮引導商界推出更多聯乘活動。



挪威球星夏蘭特今次不在曼城訪港名單上，羅淑佩稱理解夏蘭特在世界盃賽後需休養。（路透社）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日接受商台節目《政經星期六》訪問時指，今年是世界盃年，不少球星戰至最後階段，並須遵從國際足協的21天的強制休息時間，外隊訪港國腳陣容難免受影響。

不過，她對主辦方有信心，成功邀請到四支老牌球隊訪港，相信他們有很強的球迷基礎。她又稱，汲取去年國際邁亞密隊球王美斯未有上陣的經驗，知道如果球隊過份依賴單一球星，但對方未能上陣，球迷會感到失望。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

她透露，昨晚曼城的公開操練遇上雨天，但仍吸引了高達17,100人入場。昨日有球星到訪的啟德零售館人山人海，帶動周邊商銷量。

她又稱，有逾百間食肆及商店參與「票尾經濟」，球迷憑票尾可以獲得折扣，相信可帶動經濟。她又稱，「票尾經濟」擬擴至10月舉行的美酒佳餚巡禮，詳情稍後公布，政府會考慮引導商界推出更多聯乘活動。