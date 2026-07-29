啟德郵輪碼頭Bubble Planet展開業一個月即結業　稱因技術問題

曾在全球多國舉辦的沉浸式展覽「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet）6月底來港進駐啟德郵輪碼頭，29日起啟業。但不到一個月，即宣布因「技術問題」，於昨日（28日）正式結束營業。翻查資料，展覽早前在網上被投訴場地有安全問題，引致小朋友受傷，事後宣布暫時關閉展覽。



曾在全球多國舉辦的沉浸式展覽「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet），香港店6月29日開業，7月28日結束營業。（Bubble Planet 網頁圖片）

「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet）6月底進駐啟德郵輪碼頭，但不到一個月，於7月（28日）正式結束營業。（Bubble Planet 網頁截圖）

國際沉浸式展覽「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet）曾在紐約、倫敦、洛杉磯等十多個國際大城市巡迴展出，６月29日於啟德郵輪碼頭開幕。展覽以泡泡世界為主題，結合光影、聲效及互動裝置，除了打卡位置、亦有VR沉浸式體驗。

曾在全球多國舉辦的沉浸式展覽「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet），香港店6月29日開業，7月28日結束營業。（Bubble Planet 網頁圖片）

結業公告未有解釋「技術問題」詳情 曾有家長投訴受傷

不過，主辦方今日（29日）在網頁宣布，因展覽設施出現「技術問題」，影響展覽持續運作，展覽已於昨日（28日）正式結束營業。主辦方感謝曾經蒞臨參觀的入場者，又指如果顧客已購買未來場次的門票但未能使用，將會獲得全額自動退款。

翻查資料，展覽早前接連被家長投訴有安全問題，場內的氣球遮擋了四角石柱底座，令小朋友玩樂時被勾傷及割傷。事後展覽曾一度暫停，主辦方則向家長表示，已加裝防撞保護墊，並會平整地面及將樓梯的銳利邊緣鈍化。