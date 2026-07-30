FIVE GUYS荃灣店結業　3個月內執兩間　剩6分店曾推$99套餐挽救

網傳美國高端連鎖快餐店「FIVE GUYS」位於荃灣荃新天地1期的分店結業，截至今（30日）官網已刪除該店地址。FIVE GUYS的銅鑼灣羅素街店於今年5月結業，連同荃新天地分店，即三個月內有共兩店結業。



該公司在去年8月首次主動降價，推出130元套餐，其後12月更降價至99元救市，但亦無助挽回劣勢，有食客直指太貴是結業原因欠性價比。



有網民指，荃灣荃新天地1期的分店已經停業，有工作人員進行收拾。（Threads@hkmalls）

有網民指，荃灣荃新天地1期的分店已經停業，有工作人員進行收拾。（Threads@hkmalls）

FIVE GUYS荃新天地舖拉半閘 官方網頁已刪店

有網民今日在社交平台Threads發文，指FIVE GUYS位於荃灣荃新天地1期的分店已經停業，大人員進行收拾。據該名網民發布的圖片所見，分店已拉半閘，門口位置放置一箱箱的貨物。荃新天地網頁已移除該店，而Openrice網頁也註明該分店已結業。

官方網站顯示，品牌在港尚有6間分店，分別位於九龍塘又一城、尖沙咀K11 MUSEA、中環萬年大廈、灣仔莊士敦道、奧海城、觀塘apm。

FIVE GUYS主打新鮮牛肉漢堡、手切薯條及自選奶昔。（資料圖片/唐家儀攝）

有食客留言表示，指出結業的原因是性價比低；亦有人指出該店的食客寥寥可數，「之前試過假日食晏時間經過，可以10隻手指數得晒嘅人數系度食嘢，都唔知佢點維皮」。

FIVE GUYS去年12月將套餐降價至99元。（網上圖片）

FIVE GUYS於2018年進軍香港。圖為Five Guys灣仔分店。（Five Guys圖片）

一直都採用單點模式 漢堡配薯條索價200元以上

FIVE GUYS於2018年進軍香港，主打新鮮牛肉漢堡、手切薯條及自選奶昔，一直都採用單點模式，售價遠高於其他連鎖快餐店，僅漢堡配薯條已索價200元以上。然而，FIVE GUYS去年8月首次主動降價，推出130元套餐，其後12月更降價至99元。