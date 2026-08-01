CHIIKAWA特展木馬主辦方決定停轉　機電署周五收通知後撤銷許可證

【CHIIKAWA／CHIIKAWA特展／迴旋木馬／旋轉木馬】「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展今日（1日）起至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，其中最矚目的CHIIKAWA首座戶外巨型旋轉木馬藝術裝置，主辦方AllRightsReserved（ARR）在開幕前夕發現因運轉時有異聲，需要修繕，終宣布暫停旋轉功能，改為打卡。



機電工程署表示，主辦方於7月29日獲發牌照，署方於昨日（31日）接獲主辦方通知指該旋轉木馬將不再作為機動遊戲機使用，遂即時要求切斷電源並撤銷相關許可證。



CHIIKAWA主題特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」今日（1日）於尖沙咀K11 MUSEA開幕，戶外巨型迴旋木馬停轉，但無阻一眾「擁躉」入場拍照。（吳美松攝）

機電署表示，根據《機動遊戲機（安全）條例》，「CHIIKAWA特展」內的旋轉木馬屬機動遊戲機。主辦方早前完成檢驗並經署方核查後，署方已於7月29日發出使用及操作許可證，准許該旋轉木馬供公眾人士作娛樂用途使用。

機電工程署。（資料圖片 / 機電署圖片）

機電署續指，按既定程序，每日運作前當值主操作員必須對旋轉木馬的控制系統及各項安全裝置進行徹底檢查，確保操作性能安全可靠。然而，署方於7月31日接獲主辦方通知，表示該旋轉木馬將不再作為機動遊戲機使用。署方隨即要求主辦方切斷旋轉木馬的電源，並即時撤銷相關許可證。

主辦方昨晚發通告解釋，指在開幕前的例行檢查中，發現旋轉木馬運轉時出現異常雜聲，為保障入場市民及粉絲安全，決定暫停木馬的旋轉功能，並改為靜態拍照區。主辦方並提出補償方案，包括容許持有「木馬特別套票」的持票者選擇全額退票，或退還130元木馬體驗差額並繼續入場參觀及拍照。