CHIIKAWA特展開幕　旋轉木馬變停轉木馬　寧波客：退$130不足補償

【CHIIKAWA／CHIIKAWA特展／迴旋木馬／旋轉木馬／港鐵】本港創意品牌AllRightsReserved（ARR）舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展今日（1日）起至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，除展出作家Nagano逾130幅珍貴原畫手稿，還有最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。



不過，主辦單位昨晚在開幕前夕突然宣布，因例行檢查時發現旋轉木馬運轉時有異常雜聲，安全理由停用旋轉功能，改為靜態打卡。今展覽首日現場氣氛雖仍熱烈，但亦有不少專程為旋轉木馬而來的內地粉絲，對突如其來的安排表示失望，認為主辦方僅退回木馬體驗費用補償不足。



CHIIKAWA主題特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」今日（1日）於尖沙咀K11 MUSEA揭幕。然而，主辦單位在開幕前夕突然宣佈，因例行檢查時發現戶外巨型迴旋木馬運轉出現異常雜聲，為保障安全而停用旋轉功能，改為靜態拍照區。（吳美松攝）

CHIIKAWA特展今日首日開幕，最矚目是全球首個巨型CHIIKAWA主題旋轉木馬裝置，然而，主辦單位昨晚在開幕前夕突然宣布，因例行檢查時發現該個旋轉木馬運轉時有異常雜聲需要修繕，為保障安全而停用旋轉功能，改為靜態拍照區，令一眾滿心期待的粉絲失望。

現場所見，戶外海濱區的巨型旋轉木馬已停止運轉，持有「迴旋木馬座席券」的入場人士只能在工作人員指示下，登上木馬打卡。主辦方早前推出兩種退款方案，包括選擇全額退票，或退還130元木馬體驗差額並繼續參觀及拍照。

專程由浙江寧波來港的旅客Kevin表示，昨日抵港後，傍晚才接獲主辦方通知木馬無法運轉，感到十分突然與失望。他透露，本身是CHIIKAWA角色「烏薩奇（Usagi）」的忠實粉絲，當初正是為了能乘坐旋轉木馬才搶購特別套裝門票。他這次特地來港，原打算乘坐旋轉木馬後便於今晚返內地，豈料無法圓夢。

專程由浙江寧波來港的旅客Kevin表示，昨日抵港後，傍晚才接獲主辦方通知木馬無法運轉，感到十分突然與失望。（吳美松攝）

Kevin認為，主辦方僅退還130元木馬座位差價，未有提供額外補償，對第一天特意安排行程入場的旅客而言影響較大。他指，雖然現時仍能登上木馬拍照，但始終與原先期望的動態體驗有落差。被問及日後若木馬恢復運轉會否再次購票來港，他說「要再考慮一下」。

對於今次展覽安排，Kevin亦建議主辦單位未來可考慮轉到室內舉辦或調整舉辦時節。他指出，本港七、八月夏季經常面對颱風及暴雨等惡劣天氣，加上酷熱高溫，戶外展區體驗較為舒適度不足，若設於室內環境會更為理想。

來自珠海的陳小姐表示，今早7時便起床過關，再轉乘金巴抵達香港展覽現場。她指昨晚得知旋轉木馬停轉的消息時，心情確實感到「有些可惜」，但親眼看到喜愛的角色實物後仍感到興奮。

陳小姐認為，主辦方安排顧客登上停轉的木馬拍照及退還差額，服務相當周到，並強調「安全最重要」。她指今日並非在港留宿，參觀完畢後即晚會返回珠海，預算花費約1,000元購買周邊商品。

來自珠海的陳小姐表示，自己今早7時便起床過關，昨晚得知旋轉木馬停轉的消息時，心情確實感到「有些可惜」，但親眼看到喜愛的角色實物後仍感到興奮。（李振邦攝）

另一位市民吳小姐則花了逾2,000元購入盲盒、雨傘及隨行杯等周邊商品。她指昨晚獲悉木馬停轉時一度感到失望，但認為主辦方迅速安排退款屬合理的做法，避免後續可能引起更大爭議。她強調未來仍會全力支持此類本地舉行的大型活動。

吳小姐花了逾2,000元購入盲盒、雨傘及隨行杯等周邊商品。她指昨晚獲悉木馬停轉時一度感到失望，但認為主辦方迅速安排退款屬合理的做法。（吳美松攝）

此外，購買了木馬特別票及普通門票的李小姐表示，因怕周邊被賣光，所以今日用普通門票入場先搶購心儀產品，下周會再來與旋轉木馬合照。她指雖然未能如願乘坐旋轉木馬，但對現時安排表示接受，對於網上有未購買特別門票、只買了普通門票的市民指主辦安排不公平等，李小姐認為突發狀況難以預料，沒有買票的市民自然不涉及相關賠償。

購買了木馬特別票及普通門票的李小姐表示，雖然今次未能如願乘坐旋轉木馬，但對現時安排表示接受，並已計劃下周再次入場與旋轉木馬合照。（吳美松攝）

連日來本港天氣酷熱兼有驟雨，多位受訪者亦提及展覽環境問題。陳小姐指出，夏天戶外環境較為濕熱且有蚊蟲，若移師室內體驗會更佳。吳小姐則認為，本港要尋找能容納大型裝置的室內場地有一定難度，但建議主辦單位未來可考慮避開夏季風雨較多的月份舉辦，以提升入場體驗。