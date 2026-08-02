超馬接力賽｜長跑界名人挑戰10小時完成100公里　測試專用跑步機

「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2026」將於8月22至23日在啟德體育園舉行。兩位香港長跑界名人、精英馬拉松跑手施性概及羅楚健今日（2日）進行預演，在啟德零售館即場試跑比賽專用的跑步機，於10小時內親身挑戰完成100公里超馬長跑，協助測試流程及跑步機性能，為賽事作準備。



施性概挑戰朝九晚七完成100公里演預超馬賽事。（梁家俊攝）

這項大型室內超級馬拉松接力賽由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦，本屆賽事繼續匯聚來自企業、機構、傳媒、名人、精英跑手及各大跑會的參加者，迎合不同程度跑手挑戰。多支跑會精英將會傾巢而出，將以10人一隊形式上陣，參加「AXA安盛100公里精英挑戰賽」。主辦機構今日安排羅楚健及施性概在啟德零售館3，即場試跑比賽專用的跑步機。

羅楚健是首屆四徑完成者，曾多次奪得香港及海外毅行者冠軍；去年參加法國六日賽，跑出亞洲排名第一的成績，並曾完成被譽為最艱辛長跑比賽之一，長217公里的惡水超級馬拉松。

另一位跑手施性概多次參加超馬比賽，是目前香港長跑累積里數第一。他於2013年發起「癲傻跑」超馬活動，每年會挑戰264公里的「癲傻跑」賽道；此外，他亦每年持續帶領特殊學生完成環港島跑及毅行者等活動，幫助他們建立自信。

施性概（左）及羅楚傑（右）被問及誰會更快完成今天預演，均笑言應該不相伯仲。（梁家俊攝）

相較於戶外操練，兩位長跑好手都認為跑步機馬拉松有另一種難度。羅楚傑指出，此次大會提供的跑步機有別普遍的機種，除跑道較為歪曲外，其動力不是由機件提供，而是由跑者自己的步伐動能去帶動。

他楚傑說，平時玩超長途越野跑，跑山需要上落，要閃避石頭等，而跑步機就要恆常做同一組動作，所需要的肌肉很不同。他給參賽者的貼士就是「大步」，用大的步伐去帶起跑道的動能，以及接力賽的選手可以更頻繁去交棒。

二人提起以往賽事的相遇經歷時都忍俊不禁。（梁家俊攝）

施性概之前也挑戰過單人100公里跑步機，上次以10小時16分完成，今次則爭取在10小時內完成。他表示，今次策略是保持均速，每小時跑10.5公里，因為如果一開始感覺很容易跑而用太多力，後段會很辛苦，所以一定要用均速方式，「我今次亦改變了補給方式，每4公里補給一次，包括麵包或朱古力。另估計全程只會去一次廁所。」

他表示，平時較少跑跑步機，一般都是玩路跑，例如早前去北京，便每日跑30至40公里。他指有別於室外，跑步機沒有街景的陪襯，跑的過程需要時刻在腦海裡想像各種畫面，令不那麼沉悶，跑起來相對會更為輕鬆。

正式賽事設有10公里公開組，有由父子、父女、母子、三代同堂組成的李寧親子組，以及AXA安盛100公里精英組，目前10公里及親子組仍有少量名額。參賽獎勵有運動T恤、運動手提袋、手錶、運動用品及各款現金餐飲券等。