校園天地｜師生、家長遠征蒙古戈壁沙漠　挑戰250公里超級馬拉松

為鼓勵學生透過大自然體驗挑戰自我、培養堅毅精神，港大同學會書院（下稱「書院」）組織十六人隊伍，於本月遠征蒙古，參加全球知名的「戈壁長征」。活動為書院二十周年校慶重點項目之一，充分展現學生勇於挑戰、突破自我，以及家校攜手同行的書院精神。（內容由港大同學會書院提供）



為備戰這項極具挑戰性的賽事，團隊自去年十月起展開系統訓練，並透過社區毅行、遠足及訓練營等活動累積實戰經驗，總訓練里數超過1000公里。(港大同學會書院提供圖片)

「戈壁長征」（Gobi March）為全球著名的「四大荒漠超級馬拉松賽事」之一，參賽者須於七天六夜內完成全長250公里賽程，並需沿途自行背負食物、衣物及睡袋等個人物資。賽道橫跨大草原、沙漠、峽谷、巨石地帶及古代遺址，並以十三至十四世紀成吉思汗帝國首都哈剌和林為終點。參加者須在極端環境及多變天氣下完成挑戰，對體能、意志及心理質素均有極高要求，每年吸引世界各地耐力運動好手參與。

歷時八個月備戰 累積逾千公里訓練里數

本屆賽事將於本月21日至27日舉行，來自全球四十個國家及地區約130名參賽者中，書院派出十六人隊伍，包括八名中四及中五學生，以及老師和家長，在楊繼文副校長及小學校監張華強博士帶領下分成三隊出戰。根據賽事規定，參賽者須年滿十八歲，未滿十八歲者必須由成年人陪同參賽。書院學生相信為今屆賽事中最年輕的挑戰者，亦是首支參與此項國際賽事的香港中學隊伍。

有參與學生表示，自己並非長跑好手，但在訓練過程中學會互相支持及堅持到底的精神。(港大同學會書院提供圖片)

為備戰這項極具挑戰性的賽事，團隊自去年十月起展開系統訓練，由最初10公里跑逐步提升至60公里越野長跑，並透過社區毅行、遠足及訓練營等活動累積實戰經驗，總訓練里數超過1000公里。有參與學生表示，自己並非長跑好手，但在訓練過程中學會互相支持及堅持到底的精神：「無論有多辛苦，只要看見身邊隊友一起努力，便有力量繼續跑下去。」這份同行精神，亦將成為他們面對戈壁挑戰的重要支柱。

書院相信，學習應由課室延伸至真實世界與大自然，透過挑戰未知環境，讓學生在探索中認識自我，培養面對挑戰所需的品格與能力。(港大同學會書院提供圖片)

走向大自然 實踐「體強志堅始自然」一條龍理念

是次戈壁長征為書院「ABLE」（Adventure-Based Life Education）課程的延伸項目，亦是書院及小學、一條龍十二年一貫的辦學理念，由香港大學畢業同學會教育基金牽頭帶領發展。書院相信，學習應由課室延伸至真實世界與大自然，透過挑戰未知環境，讓學生在探索中認識自我，培養面對挑戰所需的品格與能力。「ABLE」課程涵蓋中一至中四級，包括有機種植、野外露營、戶外攀岩及海外訓練等活動；表現優秀的學生更有機會參與樂施毅行者及海外遠足等體驗式學習項目。

校長陳馨表示「ABLE 」概念分為三大範疇：一，培養冒險家的精神，挑起同學們對萬事的好奇心。讓他們在未來面對任何的挑戰，也勇於嘗試，跨越障礙，跳出自己的舒適圈。二，是鍛鍊學生體格，增強他們的耐力韌性。讓他們不單是心想，亦能身體力行。三，鼓勵探索與體驗自然。同學們不但會向大自然學習，在大自然學習，亦遠離屏幕，在探索歷奇的活動中，與朋友建立最真誠的連結。

她相信，這「體強志堅始自然」的生命教育理念，能成為一種平衡的力量。指引孩子們和我們自己在人工智能的未來中，依然保佑最核心的人性，賦予他們掌管未知及未來的能力。

從三十萬戈壁長征資助出發 學生接力爭取成立「挑戰者基金」延續突破精神

為支持學生實現挑戰自我的夢想，是次書院的蒙古戈壁長征項目獲得了支持ABLE項目的善長大力響應，慷慨捐出三十萬港元，順利成全了這趟挑戰之旅。深受此舉啟發與鼓舞，一班學生（Charity leaders）隨後自發建立並向校方申請成立了「挑戰者基金（Challenger Fund）」，旨在鼓勵更多同學發掘屬於自己的挑戰項目，透過歷奇體驗促進成長。未來，「挑戰者基金」將持續推動學生參與不同類型的訓練項目，讓更多年輕人有機會突破自我界限，延續迎難而上的突破精神。

（內容由港大同學會書院提供）

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