大美督三項鐵人賽遇溺｜鄭泳舜倡改良GPS追蹤　逾時未上水發預警

大美督三項鐵人賽昨日（2日）舉行，一名退休水警比賽期間遇溺死亡。立法會議員鄭泳舜今日（3日）在電台節目中指，主辦方當時按既定指引及現場狀況決定繼續作賽，並無違反程序，但建議參考外地經驗，審視是否引入區域性風暴及氣候等指標。他又建議改良GPS定位系統，若參賽者落水後超過指定時間仍未到達檢查點（Check-point），便會發出預警。



大美督三項鐵人賽一名參賽的退休水警在比賽過程中遇溺死亡，消防蛙人落水尋人。（資料圖片／蔡正邦攝）

鄭泳舜在港台節目《千禧年代》表示，主辦方當時按既定指引及現場狀況決定繼續比賽，並無違反程序，亦有參賽者反映水面平靜。不過，考慮到近年極端天氣頻生，他認為本港可參考外地經驗，審視是否採用更保守的應變機制，或引入區域性風暴及氣候指標作為決策依據。近日曾有風球影響本港，主辦可評估颱風前後狀況會否對賽事帶來風險。

鄭泳舜又指，雖然大美督游泳區屬內海且水勢穩定，救援設施亦達標，但事件的核心關鍵在於「點解會可能遲咗發現呢」。他建議大會改良GPS定位系統，若參賽者落水後超過指定時間仍未到達「檢查點」（Check-point），系統應發出預警提示，以便工作人員及時支援。

民建聯議員鄭泳舜。（資料圖片／何夏怡攝）

對於有意見建議規定選手配戴浮泡以增加識別度等，鄭泳舜表示，目前本港部分長途游泳比賽或渡海泳均有類似規定，惟三項鐵人因涉及多項運動，選手要處理「轉場」，相關做法較少採用。

立法會議員何敬康在同一節目指，公開水域變數極高，昨日多區下雨及發出黃色暴雨警告，輕微水溫變化或會為選手帶來影響。另外，昨日亦有雷暴警告，他認為大會或可考慮取消賽事。

何敬康引用2024年美國「CrossFit Games」公開水域運動員遇溺的國際事故為例，指出公開水域意外成因錯綜複雜，救援的時間窗口極其狹窄。若缺乏即時預警，泳手一旦沉入水中，周圍人員極難在第一時間察覺，往往要待賽事結束時方知有人失蹤，從而錯失搶救時機。

立法會議員何敬康。（資料圖片／蘇俊希攝）

何敬康建議，大會可改良現有的「Check-point」機制外，亦可引入AI人工智能、攝錄設備及水下實時定位等技術，「例如喺水嗰度係咪可以有一啲追蹤嘅技術可以追蹤每一個嘅運動員，當佢發生事故嘅時候，即刻會咇咇響，之後就通知附近在場嘅救援人員去馬上去救佢。」至於參賽者的身體狀況要求上，何敬康則認為現行門檻及要求基本足夠。