阿媽我得咗啦！奪Cosplay「世一」港代表願不斷試錯：因可以更好

代表香港到日本名古屋參加世界Cosplay高峰會2026（WCS）的組合「AR★Lu」與「Ronnie」在41個國家及地區頂尖高手激戰中脫穎而出，贏得世界第一殊榮。扮演遊戲《魔物獵人》角色「艾露貓」同「雷狼龍裝獵人」的兩人仍身在日本，他們今早（3日）接受電台訪問指整套裝備耗時約一年製作，且百分百由二人親手打造，而勝出關鍵相信在於舞台表現的緊湊度與極高細緻度的道具，被問為何要願花一年時間修改這麼多次造型，女方說：「因為我知可以做得更好。」



代表香港出戰世界Cosplay高峰會的AR★Lu與Ronnie，憑藉極高還原度的《MONSTER HUNTER》（魔物獵人）「艾露貓」與雷狼龍裝獵人造型，一舉擊敗全球強敵，勇奪WCS總冠軍、外務大臣獎及玉越獎等多項大獎。（ACGHK提供）

世界Cosplay高峰會是Cosplay（角式扮演）界世界盛事，賽事要求參賽者在兩分半鐘內結合自製服飾、道具、音樂及背景影片進行舞台演繹，今屆港隊代表「Ronnie」扮演的是《魔物獵人》中身穿「雷狼龍」裝備的獵人，「AR★Lu」則扮演其隨從貓「艾露貓」。

代表香港出戰世界Cosplay高峰會的AR★Lu與Ronnie，憑藉極高還原度的《MONSTER HUNTER》（魔物獵人）「艾露貓」與雷狼龍裝獵人造型，一舉擊敗全球強敵，勇奪WCS總冠軍、外務大臣獎及玉越獎等多項大獎。（ACGHK提供）

貓頭飾重做了三次 細微的扣件與質感塗裝都由二人一手包辦

二人今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，表示整套裝備耗時約一年時間製作，且百分之百由二人親手打造。為了達到最佳還原度，過程中不斷試錯，單是隨從貓的頭飾便重做過三次、背心亦修改了四次，連細微的扣件與質感塗裝都由二人一手包辦，被問到為何要修改這麼多次，女方說：「因為我知可以做得更好。」男方則指相信勝出關鍵在於舞台表現的緊湊度與極高細緻度的道具製作，例如貓腳的還原結構等。

代表香港出戰世界Cosplay高峰會的AR★Lu與Ronnie，憑藉極高還原度的《MONSTER HUNTER》（魔物獵人）「艾露貓」與雷狼龍裝獵人造型，一舉擊敗全球強敵，勇奪WCS總冠軍、外務大臣獎及玉越獎等多項大獎。（ACGHK提供）

代表香港出戰世界Cosplay高峰會的AR★Lu與Ronnie，憑藉極高還原度的《MONSTER HUNTER》（魔物獵人）「艾露貓」與雷狼龍裝獵人造型，一舉擊敗全球強敵，勇奪WCS總冠軍、外務大臣獎及玉越獎等多項大獎。（ACGHK提供）

港隊奪總冠軍一刻 「艾露貓」台上廣東話高呼：阿媽我得咗啦！

除了服裝造型，舞台後方的背景影片亦由他們一手包辦製作，「Ronnie」說為向全球動漫迷推廣香港，他們特別在背景影片中加入香港地標獅子山，並於開場短片中以字幕介紹故事背景為「獵人與隨從貓於獅子山狩獵古龍」。當大會宣布香港隊奪得總冠軍時，「AR★Lu」興奮地在台上以廣東話高呼「阿媽我得咗啦！」 剛完成賽事並享受完當地溫泉的二人，預計今日將會返港。