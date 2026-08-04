朱敏記大牌檔土瓜灣店突結業　長沙灣分店迷幻Disco風格曾惹熱議

【結業潮／朱敏記大牌檔】本港結業潮持續，「朱敏記大牌檔」土瓜灣店上月底被網民發現連日沒如常營業，惟老闆娘當時否認，至近日該舖位被地產代理掛上放租招牌，即意味店方已正式結業。



翻查資料，該店為「朱敏記大牌檔」首店，於2019年開業，當時資深廚師周中、藝人黃建東等出席剪綵儀式，老闆娘因出位的打扮引起關注，被稱為「土瓜灣謝安琪」，其後第二間店2024年插旗長沙灣，每晚轉用彩色閃光燈變身「Disco大排檔」，因而再度成為網上熱話。



「朱敏記大牌檔」土瓜灣店正式結業。（翁鈺輝攝）

地產代理日前在「朱敏記大牌檔」舖位鐵閘掛上放租招牌。（翁鈺輝攝）

朱敏記大牌檔連日無營業 老闆娘上月底稱只是裝修

網紅食肆「朱敏記大牌檔」土瓜灣店傳出結業風波，有網民上月底發現該店連日沒有開門營業。對於網上有關頂手的帖文，老闆娘當時向傳媒回應指，關店只是裝修，預計一個月後原址重開，更斥網民「搞搞震」，強調長沙灣店仍正常營業。

不過，地產代理日前在鐵閘掛上放租招牌，指該舖位地下約2,620平方呎，地庫約650平方呎，一樓約2,141平方呎，內置樓梯，適合飲食、超市、銀行及體育等各行各業，即證實該店結業的消息。

「朱敏記大牌檔」位於土瓜灣的首店於2019年5月開業。（網上圖片）

資深廚師周中（左二）、藝人黃建東（右二）等出席朱敏記大牌檔的剪綵儀式。（IG圖片）

2019年開業多名藝人出席剪綵 老闆娘打扮出位被稱「土瓜灣謝安琪」

「朱敏記大牌檔」前身為「朱敏記桑拿菜」，由浙江籍老闆娘朱嘉敏Carmen主理，位於土瓜灣榮光街，其後因社區重建，搬遷至現時馬頭圍道舖位，於2019年5月開業。當時資深廚師周中、藝人黃建東、麥紫莉及何千錞等出席剪綵儀式，老闆娘更因出位的打扮引起關注，被稱為「土瓜灣謝安琪」。

「朱敏記大牌檔」老闆娘（右）因出位的打扮引起關注，被稱為「土瓜灣謝安琪」（IG圖片）

第二間店2024年插旗長沙灣 每晚變身「Disco大排檔」

其後「朱敏記大牌檔」第二間店2024年插旗長沙灣，更破格打造迷幻夜店風格，每晚9時半轉用彩色閃光燈變身「Disco大排檔」，吸引不少街坊慕名而來，並成為網紅食肆。網上資料顯示，該店目前仍維持營業，每日下午安排駐唱演出。