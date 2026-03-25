海洋公園開發AI系統偵測大熊貓及川金絲猴動態　分析活動習慣模式

海洋公園提升AI人數統計應用程式，通過機器學習開發出可實時辨識動物骨骼及判斷牠們姿勢的動物偵測新系統。系統大幅簡化數據分析和記錄，為研究人員節省大量用人手翻看錄影片段去尋找關鍵數據的時間。



新系統去年起應用於分析大熊貓及川金絲猴的日常生活，公園未來準備展開至今最具挑戰性的AI項目，對海豚的全面觀察。公園希望開發一套能夠分析海豚在複雜多變環境中的活動之AI系統，同時整合聲波數據，為全球海洋哺乳動物護理和研究開創突破性的新標準。



新系統可用作分析大熊貓生活。（海洋公園提供）

新系統可用作分析川金絲猴生活。（海洋公園提供）

去年初起分析大熊貓及川金絲猴的日常生活

海洋公園於2025年初開始使用機器學習輔助觀察大熊貓安安和可可的日常生活，當中包括研究在調整棲息地或添加新的環境豐容物後，可可的活動水平和棲息地使用模式有何變化。

海洋公園去年初開始使用機器學習輔助觀察大熊貓安安的日常生活。（黃學潤攝）

海洋公園去年初開始使用機器學習輔助觀察大熊貓可可的日常生活。（黃學潤攝）

研究團隊隨後把系統應用至川金絲猴家族。系統除了可識別個別動物，區分成年猴子媽媽樂樂和爸爸奇奇，以及小猴女小紅豆，更能精確追蹤和分析牠們在棲息地內的各自活動模式，例如隨着小紅豆成長，牠與媽媽的距離變化。

海洋公園內的川金絲猴家族解說。（黃學潤攝）

海洋公園去年初開始使用機器學習輔助觀察川金絲猴爸爸「奇奇」的日常生活。（黃學潤攝）

海洋公園去年初開始使用機器學習輔助觀察川金絲猴媽媽「樂樂」的日常生活。（黃學潤攝）

海洋公園去年初開始使用機器學習輔助觀察川金絲猴小猴女「小紅豆」的日常生活。（黃學潤攝）

圖輯：川金絲猴家族



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海洋公園公司董事局主席龐建貽指，園方通過改進目標偵測演算法及建立度身訂造的AI模型，把動物偵測技術由只能辨認動物個體，提升至可估算動物身體部位及姿勢；將應用於園內具高保育價值的標誌性物種，幫助了解不同動物的行為模式，讓團隊提供更貼身的動物護理及棲息地設計；而了解每個物種的獨特行為及牠們如何與環境互動，對研究和保育成效至關重要。

以系統辨識動物行為 節省人手翻看錄像時間

這套創新系統運用機器學習技術分辨物種，例如大熊貓的主要身體特徵，包括頭部、四肢及身軀，並辨識動物所展現的不同行為。從區分靜態與動態活動，到追蹤如行走、攀爬、翻滾和跳躍等複雜動作，又或是偵測特定動作，例如「舉高手臂」（大熊貓在地上翻滾動作的前兆）。系統為分析較複雜的動物行為提供細緻數據，讓公園團隊可深入分析複雜的動物行為模式，為持續研究和制定具針對性的動物護理策略奠定基礎。

海洋公園的機器學習模型大幅簡化數據分析和記錄，為研究人員節省大量用人手翻看錄影片段去尋找關鍵數據的時間。此外，模型可處理海量及連續的數據，這種大規模及24小時的觀察，跟以往每周兩次、每次一小時的人手觀察相比，大大提高可供公園專業團隊進行分析的數據量及準確性。

此外，系統能編製包括圖表的詳盡報告，說明動物在特定時段內的活動，為研究團隊提供有用資訊。例如透過更準確了解大熊貓在其棲息地內各個區域的活動習慣，團隊可以策略性地在其他地方放置豐容物，鼓勵牠們去探索和進行其他自發性的行為，從而促進牠們身心健康。

系統編製圖表報告，令研究團隊進行動物行為分析的過程更流暢。（海洋公園提供）

未來擬運用AI應用於海豚研究及教學

海洋公園正準備展開至今最具挑戰性的AI項目，對海豚的全面觀察。公園致力開發一套能夠分析海豚在複雜多變環境中的活動之AI系統，同時整合聲波數據，為全球海洋哺乳動物護理和研究開創突破性的新標準。

海洋公園近月長途客市場按年升六成

另外，海洋公園去年12月至今年2月，海外訪客較一年前有超過兩成升幅，長途市場包括英國、美國及澳洲訪客按年上升近六成，內地旅客按年增長一成半。本地客亦明顯回升，由3月至今，本地訪客人次已超越去年同期。

此外，海洋公園獲認證為「廣東省研學旅行實踐基地」及「廣州市第四批中小學生研學實踐教育基地」，今年首3個月接待遊學團學生人數按年增長約一成。