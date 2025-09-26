成都直擊．熊貓經濟｜旅遊文創跨界融合　造就「無處不熊貓」

【成都、重慶直擊之三】十一國慶黃金周將至，億計遊客又將湧向全國各地。本地業界估計國慶期間內地訪港旅客將達150萬，特區政府早前召開跨部門預備工作，積極迎接這一波旅遊熱潮。同為旅遊熱點城市的四川省會成都，亦以「金秋十月去哪兒？萬千氣象成都行」為主題，把握國慶與中秋雙節同臨的良機吸遊客，促消費。



港產大熊貓加加、得得成為本港國慶黃金周吸引遊客的「賣點」，而擁有大熊貓故鄉天然優勢的成都，早已成功把國寶的獨特魅力轉化為重要旅遊資源與商機，實現了生態保育與旅遊發展的融合。本港政商界不少人主張開拓「熊貓經濟」，成都的成功經驗，對香港有何啟示？



成都大熊貓繁育研究基地把保育、科普與旅遊相結合。（陳立程攝）

成都大熊貓基地 保育與文旅共生

四川省是全球最主要的大熊貓棲息地，而成都大熊貓繁育研究基地不僅是大熊貓遷地保護、科研繁育和科普教育基地，也是一個重要的文化旅遊目的地。基地將保育工作與旅遊體驗結合，讓遊客既有機會近距離觀察大熊貓的日常生活，亦接收生態保育信息。

基地的科普工作人員指出，基地運用場景復原、沉浸式遊覽和互動體驗的方式，打造了全球首個以大熊貓為主題的互動體驗專題博物館，同時積極開發了主題研學實踐課程和科普項目，積極推動生物多樣性理念傳播，透過線上線下融合傳播，向公眾傳遞保護理念，延伸科普教育的影響範圍。

基地旅遊服務負責人介紹，今年以來遊客人數已達623萬人次，其中境外遊客佔約4%，較去年同期增長57.21%。自內地實施外國旅客免簽證政策以來，境外遊客數量有明顯增加。為有效維護園內秩序，基地對每日遊客設上限。去年國慶黃金周期間，基地人流達約40萬人次，平均每日約5.7萬人。今年黃金周與中秋相連，多了一日，基地預計人數會多一些。

萬物皆可熊貓 鑄造城市名片

成都大熊貓基地飼養了超過200隻熊貓，當中有「海歸」，有野生熊貓的二代，用各自的方式賣萌，為遊客帶來歡樂，也為成都推動「熊貓經濟」注入無限動力。成都可謂將大熊貓元素融入了城市肌理，實現「無處不熊貓」，從春熙路商業街外牆上的大型「爬牆熊貓」雕塑，到地鐵、巴士隨處可見的熊貓圖案，以至街頭巷尾琳瑯滿目的熊貓「蹤影」，使得大熊貓不僅是動物園裏的明星，更成為成都的文化符號和城市名片。

大熊貓「身影」在成都隨處可見。（陳立程攝）

對成都來說，「熊貓經濟」實質上是一套全面的旅遊產業規劃，成都在2022年發布的「十四五」世界文創名城建設規劃裏已表明，要好好利用大熊猫文化等特色文化资源。大熊貓為成都帶來了巨大人氣和流量，也衍生豐富的文創產品。有統計顯示，成都全市使用大熊貓文化符號的企業超過一萬多家，熊貓文創產業的興旺，帶動消費力。

香港也可「無處不熊貓」？

自去年以來，隨着中央新贈送的一對大熊貓抵港，以及加加、得得出世，香港興起一股新的大熊貓熱潮，社會上不乏聲音主張發展「熊貓經濟」。與成都相比，香港論熊貓數量只是小巫見大巫，難以複製成都「萬物皆可熊貓」的現象，但成都「熊貓經濟」背後對旅遊產業鏈的創造意識、文化價值的深度挖掘以及系統性的產業規劃與執行，卻是香港振興旅遊所必須學習的關鍵。

成都大熊貓繁育研究基地飼養了超過200隻大熊貓。（陳立程攝）