大熊貓龍鳳胎學習吃固體食物　海洋公園正拍攝紀錄片料明年上映

海洋公園今日（15日）為大熊貓龍鳳胎「得得」及「加加」舉辦一歲生日派對，有約300人出席。園方指，龍鳳胎開始學習進食固體食物，例如紅蘿蔔及竹筍幼條；而牠們現時亦能自由行走，不必飼養員再抱着。



海洋公園主席龐建貽指，園方現時正拍攝一套龍鳳胎的紀錄片，將有大量未公開的片段，預計明年上映。另外，園方亦正為牠們興建兩個新的棲息地，預計2027年啟用。



海洋公園今日為大熊貓雙胞胎「得得」及「加加」舉辦生日派對，有約300人出席。（廖雁雄攝）

海洋公園主席龐建貽指，園方正為雙胞胎興建兩個新的棲息地，預計2027年啟用。（資料圖片／黃浩謙攝）

20名小孩獲邀出席龍鳳胎生日派對

大熊貓龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」，在去年8月15日出生，今日剛好是牠們的一歲生日，園方為牠們舉辦生日派對，安排由水果和冰製成的「生日蛋糕」，有數百人到場參與，包括有20名同樣於去年8月15日在港出生的小孩獲邀出席。「加加」和「得得」全程圍着蛋糕啃食，狀甚喜歡。

有20名同樣於去年8月15日在港出生的小孩獲邀出席派對，不少小孩穿上熊貓衣物。（廖雁雄攝）

小朋友與大熊貓龍鳳胎同年同月生 父母：有趣的連結

其中一名獲邀的家長呂太稱現場氣氛「好熱鬧」、「好開心」。她指，雖然現場有20個1歲嬰兒，但嬰兒也很合作，沒有大吵大鬧。而她一直以來也只在網上看大熊貓龍鳳胎的片段，今次是第一次看到牠們的真身，感覺其大小和想像的有出入。

另一個獲邀的家庭是張家。張氏夫婦稱，去年生小朋友的一天，便已看到龍鳳胎出生的新聞，因而會特別留意龍鳳胎的消息，形容有一種「有趣的連結」。張先生表示，能夠讓小孩與龍鳳胎一同慶生，今早心情已很緊張，更特別為小孩穿上熊貓相關衣物。

張氏夫婦稱，去年生小朋友的一天便已看到雙胞胎出生的新聞，因而會特別留意雙胞胎的消息，因為有種「有趣的連結」。（廖雁雄攝）

派對其中一個環節是安排20個家庭親眼看雙胞胎吃蛋糕。（廖雁雄攝）

雙胞胎全程圍着蛋糕啃食，狀甚喜歡。（廖雁雄攝）

龐建貽：兩個新棲息地2027年啟用

龍鳳胎現時已有30公斤重，可以準備吃固體食物，園方已將竹筍及紅蘿蔔切幼條給牠們適應。園方指，最近在雙胞胎的糞便裏找到竹葉纖維，證明牠們開始消化到實體纖維；而牠們現時亦能自由行走，不必飼養員再抱着。

海洋公園主席龐建貽指，今年首7個月，公園入場人數有兩成增長。他指8月是暑假黃金檔期，雖然受惡劣天氣影響，但對入場人數感滿意，並預期會持續增長。

他亦指，園方現時正拍攝一套雙胞胎紀錄片，將有大量未公開的片段，預計明年上映。園方今日播放紀錄片預告，除了有雙胞胎的片段外，亦有飼養員訴說心路歷程等。

另外，公園現時有5個熊貓棲息地，由於雙胞胎長大後需離開父母，園方已計劃在目前的棲息地附近另建兩個新棲息地，預期在2027年啟用。