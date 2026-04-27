房協資助出售房屋引入第三方驗樓　製「秘笈」教業主收樓必查重點

房協龐大建屋計劃開始進入交樓高峰期，為確保出售資助房屋質素，最近在粉嶺「樂嶺軒」的交樓工作上，首次同時推出兩大新措施——「多重把關保質量，驗樓指南贈業主」 。除了原有兩次驗樓外，再安排專業驗樓師作為第三方，進行第三次檢驗。房協冀進一步提升質量管控，減少執修需要，讓業主順利入伙。



房協稱未來其他出售資助房屋都會用此方法，房協總監(項目策劃及管理)張冠華表示，所需要的額外成本「好少好少」，而所需額外時間也不多。為樂嶺軒作第三方驗收的資深建築測量師何鉅業表示，今次是以私樓標準驗收。



去年7月落成的房協專用安置屋邨「樂嶺都匯」，其資助出售項目「樂嶺軒」陸續交樓。（資料圖片/葉志明攝）

「樂嶺都匯」靠近粉嶺地鐵站。（資料圖片/葉志明攝）

「樂嶺都匯」於2025年7月落成，共設3座，包括資助出售項目「樂嶺軒」、出租項目「樂嶺樓」，以及長者安居樂項目「盛頤居」。（資料圖片/葉志明攝）

房協的資助出售房屋標榜業主可以入伙即住，廁所及廚房接枝一應俱全，因此向來着重樓標準。張冠華表示，「樂嶺軒」暫時已收樓的業主中，只有三數個業主要求再執漏。

房協總監(項目策劃及管理)張冠華。

新措施之一是引入額外第三方驗收保質。房協按既定程序，必定會先驗收總承建商交付的單位，確保單位質素達標，方會進行交付工作。在「樂嶺軒」，房協委託獨立第三方的專業建築測量師，在進行交付前額外為單位再驗收多一次。房協根據獨立建築測量師的驗收結果，如有需要，會要求承建商再跟進及執修，才將單位交付業主。

房協表示，建造項目涉及人手工序，難免會出現手工瑕疵或不夠美觀，房協會盡力確保單位達到合理的交付標準。透過委聘獨立第三方的測量師以專業角度額外把關，有助減低在交付單位時出現問題的可能性。而業主收樓後有執修要求是十分正常及普遍，房協必定會盡力協助業主跟進。

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另一新措施是為業主提供驗樓指南。房協表示，與獨立建築測量師合力製作的驗樓指南「秘笈」，包括「交付三寶」，即「驗收單位示範及注意事項短片」 、 「交樓驗收須知」和「保養及維修須知」，詳細講解驗收新單位的關注重點，為業主提供實用正確的知識和資訊，公開透明，亦促進業主與房協團隊的溝通。

房協表示，從「樂嶺軒」的經驗可見，業主在驗收單位時能夠更準確提出執修事項和需要，讓承建商及房協工程團隊可更有效妥善跟進，令執修過程更順暢，協助業主盡快順利入伙。

為樂嶺軒作第三方驗收的資深建築測量師何鉅業表示，今次是以私樓標準驗收。

何鉅業表示，「秘笈」涉及11個範疇，以影片展示，令業主了解驗收時有哪些要留意，哪些瑕疵可以接受，觀看時間約30分鐘。他舉例說，如瓷磚「空鼓」，「一定會有，要睇密度，最緊要唔漏水」；又如玻璃窗有花痕或小點，「只要唔密集就可，其實入伙一年，抺窗都要會」，他指窗口玻璃「換一次，傷一次」。

張冠華表示，增設第三方驗樓所帶來的額外成本及時間「好少好少」，「樂嶺軒」交樓一個月以來，「業主認為好幫到手」。他稱完成今次後會檢討，未來會應用在其他出售資助房屋。

房協表示，即使有新措施，業主收樓後6個月內仍可提交執修清單；獨立建築測量師亦會按需要為業主提供技術解說支援。此外，由承建商、工程顧問及房協團隊組成的「特別小組」，會持續積極與業主溝通跟進，盡快做好執修。除了個別例如要等候物料等情況，一般而言，執修工程可於 21 天內完成，至今首張執修清單平均所需的處理時間均少過於 21 天。