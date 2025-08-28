居屋｜調查指近六成人冀增設會所　公屋聯會倡部分單位附裝修家電

政府計劃在今年起推售的房委會居屋項目會修改設計，移除廚房灶台、室內晾衣杆等不必要設施。公屋聯會早前進行調查，近六成受訪者希望房委會在居屋增設會所設施；逾四成半人希望居屋附設基本裝修、家電，亦有近四成人希望「清水樓」交吉。公屋聯會建議政府，可研究在未來較大型的居屋屋苑同時提供「清水房」與附有基本設施的單位。



公屋聯會公布「公營資助出售房屋單位設計意見」調查結果。（公屋聯會提供）

啟欣苑早前因不能改動單位廚廁而出現爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

公屋聯會於今年5月中旬至7月中旬，收集1,069份網上問卷，了解成年市民對資助出售房屋設計的意見。近六成受訪者同意，在房委會的資助出售房屋項目中增設「會所」設施。

46.3%受訪者稱，較喜歡房委會資助房屋項目附有基本設備和家電，當中約八成人認為附有設備便可減少額外裝修開支，減低首置成本。而喜歡「清水樓」則有36.9%，當中約八成半人認為可以按自己喜好裝修。另外，對於政府打算在中小型單位引入開放式廚房，同意與不同意的受訪者比例相若，各有超過40%，意見較為爭持。

交樓標準方面，認為房委會應加設抽氣扇、配置升降式晾衫架及冷氣機的受訪者，各有40%。54.6%及53.4%的受訪者分別認為，「開門見廁」設計會影響「擺放家具位置」及「單位風水布局」。

公屋聯會建議政府，可在保留傳統梗廚設計同時，加入開放式廚房到資助出售房屋單位；增設簡單的閱讀室、遊樂區等公共空間；可研究在未來較大型的居屋屋苑同時提供「清水房」與附有基本設施的單位。