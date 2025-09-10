施政報告｜公屋聯會倡鼓勵富戶上居屋　增抽籤號兼助儲租金當首期

新一份《施政報告》將於下周三（17日）公布。公屋聯會早前向政府提交建議書，聯會建議政府，為鼓勵公屋富戶上流，可增加富戶購買居屋時的抽籤號碼，又提出由房委會協助將公屋富戶所繳交的額外租金作免息儲蓄，可用於購買居屋等時作首期之用。



聯會又建議政府未來在北部都會區興建的資助房屋面積「封底」，由現時約280平方呎增至300平方呎或以上；將居屋白表首期下調至最低5%，與綠表看齊。



新一份《施政報告》將於下周三（17日）公布，公屋聯會早前就房屋政策向政府提交10點建議。（林遠航攝）

公屋聯會7月底與特首政策組會晤，就今年《施政報告》的房屋政策提交10點建議。就房委會今年3月通過收緊公屋富戶政策，聯會建議政府可從「鼓勵」方式，推動公屋流轉，建議政府參考現時青年人士及家庭的做法，在日後居屋出售攪珠當中，為富戶家庭提供多一個額外抽籤號碼。

聯會又提倡政府推出「公屋富戶租金儲蓄計劃」，將公屋富戶所繳交的額外租金撥作免息儲蓄，最多5年為限，富戶可利用該筆儲蓄作購買居屋時的首期減免。公屋聯會總幹事招國偉指，富戶一年所繳的額外租金可達4萬至5萬元，5年累積約20萬元，可減輕富戶的首期負擔。

多項政策「鼓勵」富戶購買居屋會否有優待富戶之嫌？招國偉指，公屋戶上居屋是公屋流轉的主要部份，又指有富戶未必能承擔私樓租金因而續住公屋，計劃可提供更多誘因。他又指，公屋租金並非房委會收入主要來源，計劃不會對房委會造成財政負擔。

對於富戶政策有否收緊空間，公屋總會主席文裕明認為要審慎考慮，提到住戶的收入的確時有變化，不能單看需要遷離公屋的富戶數字高低而決定，要考慮政策的合理性和連貫性。

聯會又建議，將居屋白表首期下調至最低5%，與綠表看齊。招國偉解釋，不少白表人士都是青年人士，能力未必相當充裕，加上資助房屋屬「清水房」，很大機會需要投入資金進行裝修，相信可減低他們的負擔。

另外，聯會又建議政府府未來在北部都會區興建的資助房屋面積「封底」，由現時約280平方呎增至300平方呎或以上；擴大「業主樓換樓」計劃至擁有單位滿十年或以上的業主；為每年未用盡的「白居二」購買證配額設後補機制等。