藥倍安心請槍爭議｜潘冬平妻認聘美企研商業可行性　強調概念原創

肝癌權威潘冬平女兒潘浠淳研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台捲入「請槍」爭議，香港資優學苑及教育城早前公布調查，確立平台屬原創概念，參賽獎項均獲保留。事隔約兩個月，潘冬平與太太彭詠枝發聲明，強調「藥倍安心」原創性來自於屬女兒，但基於女兒精神健康為由，主動決定自願放棄「藥倍安心」的獎項，以平息風波。



外界關注為何平台聘用美國AI公司製作，聲明提到，彭詠枝為免概念可能被其他人抄襲及發展為商業用途，所以去年3月「自行接洽」該公司，探討開發有商業化潛質的產品，同月受託「開發驗證商業可行性的最簡可行產品」。彭承認並沒有向該公司提及女兒的「藥倍安心」已經參加比賽的事宜，她亦對今次事件所引起的風波深表歉意。



外國網站「AI Health Studio」創辦人Ahmed Jemaa昨於LinkedIn平台發布長達4頁的聲明。

潘冬平女兒潘浠淳研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台獲多個本地及國際獎項，於今年6月，被揭有美國AI公司「AI Health Studio（AIHS）」協助製作平台，外界關注平台是否「請槍」參賽。

AIHS的聯合創辦人於本月中更發聲明（詳見另稿），指去年3月，獲潘冬平太太彭詠枝委託製作Medisafe平台，產品屬「Minimum Viable Product (最小可行性產品)」，亦指公司是由零開始製作，對方只是提供平台的初步想法，亦從無告知平台會用作參與學術比賽。

聘AI公司驗證「藥倍安心」商業可行性 無告知參賽

潘冬平太太彭詠枝在聲明（詳見另稿）承認有聘用AIHS公司。她認為，女兒的「藥倍安心」有潛力成為首個同類型能實際應用的方案，並憂慮在公開比賽中發表後，概念可能被其他人抄襲及發展為商業用途，所以她於去年3月「自行接洽」AIHS，探討開發有商業化潛質的產品。

彭詠枝稱，向AIHS提供源自女兒的「藥倍安心」概念及相關資料，該公司同月開始受託，「開發驗證商業可行性的最簡可行產品」。彭詠枝承認，並沒有向AIHS提及女兒的「藥倍安心」已經參加比賽的事宜，故該公司對此並不知情。

AIHS更指曾獲彭詠枝要求修訂公司角色，由製作平台改為商業發佈，同時有意付錢意圖控制輿論。聲明未有回應這個指控，彭詠枝稱對事件所引起的風波深表歉意。

外國網站稱在8週的時間內，「協助優化（optimize）一款人工智慧藥物處方安全軟件，以將現有發明商業化（commercialization）。」

強調女兒原創概念 去年1月已參賽展示作品功能性

潘氏夫婦聲明強調，「藥倍安心」為女兒的原創概念，源於她對醫療安全的關注和希望減少醫療事故的願望。

聲明指，女兒於2023年10月正式向老師表達參賽意願，2024年1月率先向「香港青少年創新科技大賽」正式提交作品構思、設計及演示，示範其作品的功能性，展示對各種藥物處方失誤的準確檢測能力，顯示「藥倍安心」的實用性；而同年2月，她亦向「少年警訊創新科技大賽」提交「藥倍安心」演示，展示了其作品的功能應用。

在該外國網站上按下「Visit Website」一欄，會導向至「Medisafe」網站。（網站截圖）

否認使用真實病人數據 女兒受訪時口誤表達不清引誤會

另一個焦點是「藥倍安心」有否使用真實病人數據。潘浠淳今年4月曾受訪稱，Medisafe已獲醫生試用項目，為逾千名病人處方藥物，至今系統未有出錯，準確度達百分之百。

聲明指，早前澄清有關數據僅為模擬病人，從沒使用真實病人數據。而事實上，女兒參賽時有表示所用數據為模擬病人，比賽主辦單位調查結果亦證實此點。聲明指，女兒在接受傳媒訪問時，「可能一時口誤表達不清，引起誤解，浠淳就此致歉。」

港大醫學院外科學系名譽教授潘冬平的女兒捲入「請槍」爭議。(資料圖片)

批評揭發事件者遠超善意「吹哨人」 網上不斷欺凌女兒

對於在社交平台揭發事件的城大學生，聲明批評主事者的言論和行為已遠遠超過一般善意「吹哨人」（good-faith whistleblower）本該使用的合理方法。潘氏夫婦指，主事者在網上不斷欺凌女兒，例如主事者以女兒的照片加上「2025香港小姐選舉已完」標題，引發其他網民對女兒樣貌及身材的討論。

聲明提到，對於主事者多次提到受到威脅和滋擾，潘氏夫婦均否認，稱一家從未參與，完全與他們無關，從未慫恿，煽動或指使任何第三方作出任何威脅、滋擾及打壓等行為或言論。二人稱，「絕不認同此等行為，並認為遇到任何疑似違法行為理應報警處理」，亦指，任何討論應以理性為基礎，而非針對個人的攻擊或抹黑。

潘氏夫婦表示，有關網絡欺凌及其造成的負面影響至今已持續超過兩個月，導致年僅16歲的浠淳精神極度困擾，面臨崩潰邊緣。他們重申社會不應容忍不負責任甚至可能違法的網絡欺凌行為，尤其是對象為未成年孩童，此類行為過去曾導致不少悲劇發生，希望各界關注。