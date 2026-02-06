藥倍安心｜消息：吹哨者鄭曦琳涉網上發布「起底」帖文被警方拘捕
撰文：吳美松
出版：更新：
國際肝癌權威潘冬平女兒研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台去年捲入「請槍」爭議，在社交媒體上揭發事件的城大學生鄭曦琳今日（6日）指，因「藥倍安心」爭議，昨日（5日）涉「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。《香港01》正向警方查詢。
據悉，警方昨午以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名拘捕一名24歲鄭姓女子，被捕人經警誡後承認透個個人社交平台帳號發布「起底」帖文，案件交由港島總區重案組第2A隊調查。
鄭曦琳今日在社交媒體Threads上指，她昨日因「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。她續說，案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。
鄭曦琳的帖文中並附上由警方發出的「發給被捕人的通知書」的圖片，圖片顯示通知書上清晰寫有其中、英文全名。
藥倍安心｜就美國AI公司參與作品 聖保羅男女中學稱「從不知情」藥倍安心｜學苑及教育城：尊重棄獎決定 不影響調查指屬學生原創藥倍安心請槍爭議｜潘冬平妻認聘美企研商業可行性 強調概念原創潘冬平與太太發聲明：自願放棄「藥倍安心」獎項 希望平息風波藥倍安心捲「請槍」爭議 資優教育學苑：概念屬學生原創符合規則潘冬平女兒藥倍安心請槍爭議｜潘名醫開腔：信比賽單位會公正判斷一文解讀潘冬平女兒藥倍安心爭議 槍手爆潘太託研發 作品原創？潘冬平女兒藥倍安心請槍疑雲｜AI公司爆潘太委託製作 不知作比賽藥倍安心「請槍」爭議｜日內瓦獎評審團：符比賽標準 銀獎續保留