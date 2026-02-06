藥倍安心｜消息：吹哨者鄭曦琳涉網上發布「起底」帖文被警方拘捕

國際肝癌權威潘冬平女兒研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台去年捲入「請槍」爭議，在社交媒體上揭發事件的城大學生鄭曦琳今日（6日）指，因「藥倍安心」爭議，昨日（5日）涉「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。《香港01》正向警方查詢。



據悉，警方昨午以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名拘捕一名24歲鄭姓女子，被捕人經警誡後承認透個個人社交平台帳號發布「起底」帖文，案件交由港島總區重案組第2A隊調查。



獲多項創科獎項的「藥倍安心（Medisafe）」被指並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。（數字辦）

鄭曦琳今日在社交媒體Threads上指，她昨日因「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。她續說，案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。

鄭曦琳2月6日在社交媒體Threads上指，她2月5日因「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。（Hailey Cheng Facebook）

鄭曦琳的帖文中並附上由警方發出的「發給被捕人的通知書」的圖片，圖片顯示通知書上清晰寫有其中、英文全名。