東頭邨藏20公斤爆炸品　認罪並判囚14年被告　就刑期提出上訴

電腦技術員涉在網上提及製造爆炸品及襲擊公職人員，警方上門搜查，在其東頭邨的家發現20公斤化學品及實驗工具。他承認相關控罪，本年6月在高等法院遭判囚14年。法官判刑時指，電腦技術員的行為針對政府官員，可能會波及無辜的市民，與恐怖襲擊無異。電腦技術員於7月，就判刑向上訴庭提出逾時上訴(CACC273/2026)，案件現未有排期聆訊。



上訴人張黎明（35 歲，電腦技術員），承認「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪，一項「企圖製造爆炸品」罪，及兩項「管有爆炸品」罪。

上訴人張黎明爆炸品等罪被判囚14年，他逾時就其刑罰提出上訴。（資料圖片）

警方在單位發現超過20公斤化學品

案情指，警方在網上巡邏期間發現，一名網名為「攬炒多（@lamm_chau）」的人士，在通訊程式Telegram中，與其他人交流製作爆炸品以及針對公職人員使用武力的資訊。在2022年5月23日下午，警方到被告位於黃大仙東頭邨的單位搜查，發現該單位存有超過20公斤的化學品，包括2公斤氯酸鉀（Potassium Chlorate）、1.7公斤的硫磺（Sulphur）、2.9公斤的尿素（Urea）等。屋內同時存有大量的實驗室工具、電子零件及電線等。

另在工廈儲物倉亦發現化學品

警方同時在屋內發現了一張描繪示威者及毀壞區徽的明信片，和一張印有雙語口號「魚點可以無水架！人又點可以無自由架 ！」及一小行反修例標語的海報。此外，警方在被告租用的新蒲崗的工業大廈儲物倉，發現了化學品，包括氧化鈷、二氧化矽等。

被告曾在群組稱想製造爆炸品向當局施壓

警方亦檢取了被告的手機，發現他在2019年8月27日至2022年5月23日期間，曾與不明人士頻繁地發送訊息，包括群組「探子 限定」等。被告曾就研發針對特定目標的爆炸物，與不明人士WP頻繁交流。他告訴對方，希望製造爆炸品向當局施壓，並聲稱正研發一種名為「HMTD」的炸藥，又建議以農場作掩護，建造地下軍火庫。

亦提及要警總放炸彈及炸警車等

被告在2019年10月18日曾與WP表示，可把炸藥裝到車上，並撞擊警察總部，其後又指可用炸彈轟炸港鐵，及用無人機在警察體育遊樂會及政府官員住戶放置毒藥。隨後，被告亦有提及想在警總外放置炸彈及炸警車，以及在潛逃至立陶宛前，要做一件大事，即針對海關、警隊、律政司及食環署職員落毒，又稱要在港籌劃恐怖襲擊，並會以「孤狼（lone-wolf）」手段行事。他計劃教導市民製造爆炸物，及後將著手製造大規模毀滅性武器。

被捕後稱原想騙錢後離開香港

被告在警誡下指，出於貪玩建立上述帳號，有關的化學物品則是用以製造減肥藥、驅蟲劑、除濕劑及消毒劑等。被告在警誡下亦提到，他提供了不可行的炸藥配方，用以引起其他「勇武派」的注意，當他們失敗後，便會花錢委託被告，他騙錢後便會離開香港。至於實驗方面，被告指他未曾成功製造炸彈。

法官陳慶偉判刑時指，被告的行為針對政府官員，意圖推翻特區政府，可能會波及無辜的市民及引發恐慌，與全球任何恐怖襲擊無異，判他入獄14年。