東頭邨藏爆炸品案　被告曾言潛逃前想做大事包括落毒　認罪囚14年

電腦技術員涉在網上提及製爆炸品及襲擊公職人員，警方上門搜查，在其東頭邨的家發現20公斤化學品及實驗工具。他早前在高等法院認罪，控方今(18日)讀出相關案情，指被告在2019年間，已與一些群組的人討論研發針對特定目標的爆炸物，又曾稱想在潛逃立陶苑前做一件大事，如向政府職員落毒等。



法官陳慶偉判刑時指，被告的行為針對政府官員，意圖推翻特區政府，可能會波及無辜的市民及引發恐慌，與全球任何恐怖襲擊無異，必須判處阻嚇性刑罰，判他入獄14年。



認交替性的串謀爆炸罪

被告張黎明（現 35 歲，電腦技術員），他原被控《國安法》下的「串謀恐怖活動」罪，他則予以否認，但承認交替性的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪，一項「企圖製造爆炸品」罪，及兩項「管有爆炸品」罪。

警方在兩個地點檢獲的物品。(警方圖片)

警方在兩個地點檢獲的物品。(警方圖片)

警方在兩個地方發現大批化學品。(警方圖片)

警方在兩個地方發現大批化學品。(警方圖片)

警方網上巡邏發現有人交流製爆炸品

案情指，警方在網上巡邏期間發現，一名網名為「攬炒多（@lamm_chau）」的人士，在通訊程式Telegram中，與其他人交流製作爆炸品以及針對公職人員使用武力的資訊。

警方上門搜查發現20公斤化學品

在2022年5月23日下午，警方到被告位於黃大仙東頭邨的單位搜查，發現該單位存有超過20公斤的化學品，包括2公斤氯酸鉀（Potassium Chlorate）、1.7公斤的硫磺（Sulphur）、2.9公斤的尿素（Urea）等。屋內同時存有大量的實驗室工具、電子零件及電線等。

同時亦發現反修例標語海報

警方同時在屋內發現了一張描繪示威者及毀壞區徽的明信片，和一張印有雙語口號「魚點可以無水架！人又點可以無自由架 ！」及一小行反修例標語的海報。

被告另租儲物倉及與不明人士頻繁通訊

被告亦透露，他在新蒲崗的工業大廈租用了一個儲物倉。警方其後搜查該處，發現了化學品，包括氧化鈷、二氧化矽等。警方亦檢取了被告的手機，發現他在2019年8月27日至2022年5月23日期間，曾與不明人士頻繁地發送訊息，包括群組「探子 限定」等。

曾聲稱正研發HMTD炸藥

被告曾就研發針對特定目標的爆炸物，與不明人士WP頻繁交流。他告訴對方，希望製造爆炸品向當局施壓，並聲稱正研發一種名為「HMTD」的炸藥，又建議以農場作掩護，建造地下軍火庫。

稱可用無人機放置毒藥

被告在2019年10月18日曾與WP表示，可把炸藥裝到車上，並撞擊警察總部，其後又指可用炸彈轟炸港鐵，及用無人機在警察體育遊樂會及政府官員住戶放置毒藥。

提及潛逃立陶宛前要做一件大事

隨後，被告亦有提及想在警總外放置炸彈及炸警車，以及在潛逃至立陶宛前，要做一件大事，即針對海關、警隊、律政司及食環署職員落毒，又稱要在港籌劃恐怖襲擊，並會以「孤狼（lone-wolf）」手段行事。他計劃教導市民製造爆炸物，及後將著手製造大規模毀滅性武器。

警誡下稱化學品是用以製造減肥藥及驅蟲劑

被告在警誡下指，出於貪玩建立上述帳號，有關的化學物品則是用以製造減肥藥、驅蟲劑、除濕劑及消毒劑等。

想騙勇武錢後逃離香港

被告在警誡下亦提到，他在港大的計算機學系畢業，亦精通化學，任兼職電腦技術員，政治立場中立。他提供了不可行的炸藥配方，用以引起其他「勇武派」的注意，當他們失敗後，便會花錢委託被告，他騙錢後便會離開香港。至於實驗方面，被告指他未曾成功製造炸彈。

化驗師指被告家的化學品可製爆炸品

政府化驗師報告則指出，在被告家中找到的「苦味酸」可製作爆炸品，而他Telegram中提供的步驟，亦可以製作爆炸品。

求情稱只是紙上談兵

辯方求情指，被告一直都只是紙上談兵，沒有任何實際行動去製造炸彈。此外，此案屬於要由3位指定法官審理的國安案件，被告認罪後，節省了法庭資源及時間，望法庭考慮以10年為量刑起點。

官斥被告行為可能波及無辜市民

法官陳慶偉判刑時指，被告針對警方、政府官員及法官等人士策劃攻擊，意圖製造社會混亂，其目標是推翻特區政府，惟其行為可能會波及無辜的市民及引發恐慌，與全球任何恐怖襲擊無異，必須判處阻嚇性刑罰。陳官強調，雖然所以行動仍在籌劃階段，但潛在危險性極高，在其家中檢取的「苦味酸」，在轉至政府化驗室時，已開始凝固成固體，構成潛在危險，終就4罪判囚14年。

案件編號：HCCC199/2025