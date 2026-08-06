網店阿拉斯加銀鱈魚扒樣本水銀含量超標60%　過量攝取會損害視力

食環署食物安全中心今日（6日）公布，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取一個來自阿拉斯加的預先包裝銀鱈魚扒樣本進行檢測。該樣本被檢出每公斤含0.8毫克金屬雜質甲基汞，超出法例標準60%。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關進口商正按中心指示進行回收。



甲基汞是水銀（汞）中毒性最強的有機形態。食安中心發言人表示，攝取大量的汞會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。



銀鱈魚扒。（資料圖片／非涉事樣本）

產品資料如下：

產品名稱：U.S. Alaska Black Cod Steak

品牌：Alaska Seafood

來源地：美國

淨重：每包350克

經銷商：永利隆

進口商：Galleon International Limited

此日期前最佳：2026年9月20日



食安中心指令停售及下架 顧客可致電進口商熱線查詢回收事宜

食安中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本的甲基汞含量為每公斤含0.8毫克，超出法例標準的每公斤含0.5毫克。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關進口商正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線3643 0172，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

體型較大或捕獵性魚類汞含量可能較高 計劃懷孕婦女和幼童忌食

發言人續指，魚類中的汞主要為甲基汞。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，世衞等的國際機構早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。

中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

​根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

​中心會知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。