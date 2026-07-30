Driscoll’s：根據食安中心風險評估　產品可正常食用無不良影響

全球最大漿果企業「怡顆莓」Driscoll's的產品，近日在美國被指含有過量農藥與永久性化學物質 PFAS 而面臨集體訴訟。該公司周三（29日）表示，根據本港食安中心近日公布，其產品在正常食用情況下，對健康不會造成不良影響。



圖為全球最大漿果品牌「怡顆莓」（Driscoll’s）的產品。（Driscoll’s提供圖片）

Driscoll's的新聞稿指出，食安中心近日發布相關通報，涉及網絡消費組織對美國市場的兩盒Driscoll’s常規草莓（Conventional Strawberries）測試報告中驗出殘留農藥。

食安中心在官方網站「食物事故報表」中指出，根據Driscoll’s初步提供的資料，得知「該批次美國產品並未進口至香港。根據報告中所提及的農藥殘留檢測含量，風險評估顯示在正常食用情況下，對健康不會造成不良影響。」

Driscoll’s 有關公布表示歡迎，指顯示美國的批次同樣沒有問題，同樣合乎國際規例。公司重申，一向將產品安全及消費者健康視為首要使命。

圖為食安中心標誌。（食安中心FB圖片）

此外，食安中心在通報中指出，由2023年1月至2026年6月，共測試了超過1,000個莓果樣本（包括約280個草莓樣本）的農藥殘留，結果均令人滿意。可見測試的所有莓果樣本全部合格，達到安全水平。

為進一步保障食品安全，食安中心表示調查仍在進行中，並已加強監測，抽取莓果樣本進行農藥測試，同時提醒消費者在食用前，先用乾淨的流動清水徹底沖洗蔬菜和水果，以清除表面及縫隙中的污垢和潛在污染物，確保食用安全。

Driscoll's發言人強調，對品質與安全有堅定承諾。在全球所有種植基地均實施嚴格的良好農業規範（GAP）與整合害蟲管理系統（IPM），並由獨立權威機構進行定期檢測，確保所有產品均符合甚至超越銷售當地的食品安全標準。

目前，Driscoll’s銷售及推廣莓果的業務，一切如常。同時密切加強與零售商以及顧客的溝通，釋除大眾疑慮。Driscoll’s將繼續與香港食安中心保持密切溝通與合作，積極配合各項監測工作，確保每一盒送到消費者手中的莓果均安全無虞。