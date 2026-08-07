開業｜尖東大富豪無預警重開變BIG BOSS CENTURY　消息：新投資者

尖東大富豪夜總會闊別尖東13年，於去年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」重開，改為老少咸宜的綜合型娛樂場所，捨棄夜總會的經營模式，惟僅營運兩個月突然停業。



不過事隔近一年，新大富豪周四（6日）晚上無預警重新復業，招牌金色勞斯萊斯老爺車「第二次」重出江湖，僅招牌名稱改為「BIG BOSS CENTURY」，裝修風格則無太大改變。知情人士表示，大富豪2.0投資者與去年重開的投資者不同。



尖東大富豪夜總會2025年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝）

「大富豪BIG BOSS GENERATION」2025年重開當日，招牌金色勞斯萊斯老爺車也「重出江湖」。（資料圖片／廖雁雄攝）

新大富豪8月6日晚無預警重開，招牌名稱改為「大富豪BIG BOSS CENTURY」，裝修風格則無太大改變。（朱子熙攝）

停業近一年無預警重新亮燈復業 入口站着位穿西裝保安人員

新大富豪英文名稱由BIG BOSS GENERATION轉為「BIG BOSS CENTURY」，改用紫色邊框襯金色字體，標誌仍是兩個B字組成；左邊側門鋪了紅地氈，有「BBOSS CLUB」大字。

停業近一年，新大富豪周四（6日）晚上無預警重新亮燈復業。地面入口亮燈，金光閃閃，招牌金色勞斯萊斯老爺車也「第二次」重出江湖。除了有一位女知客，尚有一位穿西裝的保安人員站在旁。

知情人士確認大富豪重開，是新投資者，有別於大富豪1.0。

新大富豪8月6日晚無預警重開，招牌名稱改為「大富豪BIG BOSS CENTURY」，裝修風格則無太大改變。（朱子熙攝）

新大富豪8月6日晚無預警重開，招牌名稱改為「大富豪BIG BOSS CENTURY」，裝修風格則無太大改變。（朱子熙攝）

尖東大富豪夜總會2025年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，走高消費路線，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝）

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闊別尖東13年 去年6月重開邀日本前AV女優蒼井空剪綵

着名夜總會「大富豪」闊別尖東13年後，易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」，在去年6月14日在原址捲土重來。開幕當日更邀請日本前AV天后蒼井空到店剪綵，聲勢非常浩大，同晚警方聯同政府相關部門入場進行查牌行動。

BIG BOSS GENERATION行政總裁李健民開幕前接受《香港01》訪問時表示，總投資額達9位數，不會採用夜總會的模式經營，定位為高端消費模式，入場費最低300元包兩杯飲品，包廂連酒水人均千多元。

尖東大富豪夜總會2025年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝）

改為老少咸宜娛樂場所 時任CEO李健民︰夜總會已過時

當時李健民又指，新大富豪將近24小時營業，逾5萬平方呎的面積涵蓋多項娛樂餐飲服務，包括商務或宴會包場、酒吧、唱K及咖啡室等，場內最多可容納30圍宴席，甚至家長可為小朋友辦生日派對。「夜總會已經過時喇，我哋𠵱家個模式，做法係二房東嘅角色。」

李健民並解釋，沿用大富豪一名及邀請前AV天后蒼井空出席剪綵，只為突顯出兩代大富豪的傳承關係。

營運僅兩個月突停業 稱内地股東要求進行審計

惟新大富豪盛大開業僅兩個月，2025年8月20日突然暫停營業，當日李健民證實消息，並解釋有内地股東要求進行審計，預計不會停業太久，稱「幾時審計完就幾時恢復」，但其後一直無重開。

而《香港01》去年偵查報道發現，李健民在2024年8月及11月，將合共49%股權轉讓予以中國護照登記的楊超。李健民在開業前曾承認，背後金主為北京商人楊超，稱二人因「天時地利人和」相識，又指楊超在內地各省經商，得悉大富豪項目後感到興趣，同時又看好香港市場，成為最大的單一投資者。

尖東小廚（圖片右方綠色招牌店舖）毗鄰大富豪，在2025年8月26日停業，據了解由大富豪所管理。（資料圖片／歐陽德浩攝）

記者觀察發現尖東小廚無職員工作，桌椅及碗碟擺放整齊，地面已打掃乾淨。（資料圖片／歐陽德浩攝）

新大富豪拖欠約20名餐廳僱員薪金 涉款70萬元

同年8月26日，新大富豪旁邊舖位的茶餐廳「尖東小廚」也宣告停業。據了解，尖東小廚同樣由大富豪開設，被指由6月開始拖欠約20名僱員薪金，包括樓面、水吧及廚房等，涉及款項約70萬元。

2002年上映的經典港產片《金雞》在舊大富豪取景。（網上圖片）