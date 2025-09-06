大富豪關連茶餐廳「尖東小廚」20員工被欠薪$70萬　勞工處接求助

【結業潮／尖東大富豪／尖東小廚／大富豪／茶餐廳】尖東大富豪易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」6月14日原址重開，惟盛大開業僅兩個月，在8月20日宣告暫停營業，旁邊舖位的茶餐廳「尖東小廚」也在8月26日停業。據了解，尖東小廚同樣由大富豪所管理，店內約20名僱員被拖欠薪金，包括樓面、水吧及廚房等，涉及款項約70萬元。



上月傳出大富豪停業消息時，行政總裁暨李健民曾解釋，因內地股東要求審計，故需要停業。惟大富豪如今被指由6月開始拖欠尖東小廚的僱員薪金，《香港01》嘗試致電向李健民查詢，惟電話無人接聽；勞工處則回應指，已接獲有關僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。



尖東大富豪夜總會6月14日原址重開，惟盛大開業僅兩個月，突然在8月20日宣告停業。（資料圖片／廖雁雄攝）

大富豪重開當日，招牌金色勞斯萊斯老爺車「重出江湖」。（資料圖片／廖雁雄攝）

尖東大富豪今年6月14日重開，更邀請前日本AV天后蒼井空出席剪綵儀式，引起全城關注，惟盛大開業僅兩個月，8月20日突傳出停業消息。據了解，毗鄰大富豪的茶餐廳「尖東小廚」，同樣由大富豪所管理，該店緊接在8月26日亦告停業，相距大富豪行政總裁暨股東李健民確認停業，只相隔短短6日。

有傳尖東小廚由6月起拖欠僱員薪金 涉及金額70萬元

尖東小廚24小時通宵營業，提供焗飯、小菜及點心等食物，共聘請約20名員工，分別負責樓面、水吧及廚房等。據消息指，該店由6月份起拖欠僱員薪金，估計涉及金額達70萬元，有苦主已預約到勞資審裁處尋求協助。

尖東小廚毗鄰大富豪，在今年8月26日停業，據了解由大富豪所管理。（歐陽德浩攝）

尖東小廚24小時通宵營業，提供焗飯、小菜及點心等食物。（歐陽德浩攝）

牆上貼有業主招租告示 店內桌椅擺放整理

周六早上（6日）現場所見，尖東小廚前門及後門已貼上暫停營業的告示，牆上另貼業主招租的聯絡電話。店內則無職員工作，桌椅及碗碟擺放整齊，地面已打掃乾淨，目測沒有出現因突然停業衍生的衞生問題。

店內無職員工作，桌椅及碗碟擺放整齊，地面已打掃乾淨。（歐陽德浩攝）

大富豪CEO曾解釋︰內地股東要求審計因而停業

李健民上月曾解釋，由於内地股東要求進行審計，因此需要停業，但估計停業時間不會太長。不過，大富豪如今被指由6月起拖欠尖東小廚的僱員薪金，《香港01》嘗試致電向李健民了解情況，惟電話無人接聽。

大富豪行政總裁暨股東李健民早前宣布暫停營業，但估計停業時間不會太長。（資料圖片／鄭子峰攝）

尖東小廚前門及後門已貼上暫停營業的告示。（歐陽德浩攝）

尖東小廚牆上貼有業主招租的告示。（歐陽德浩攝）

勞工處︰已接獲有關僱員求助 涉及欠薪及解僱補償

勞工處回應《香港01》指，已接獲有關僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償，並呼籲僱員若被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，以獲得適切協助。