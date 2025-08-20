尖東大富豪重開2個月宣布停業　行政總裁：未有復業日期

闊別尖東13年的尖東大富豪夜總會，今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」，在原址重開，改為高檔夜間消遣場所，而非夜總會，開幕日請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。



不過大富豪僅重開2個多月，今日（20日）忽然傳出停業消息，行政總裁暨股東李健民今日證實停業，他指是因為有内地股東要求進行審計；惟他預計不會停業太久， 「幾時審計完就幾時（恢復）。」



尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

+ 1

李健民：停業因内地股東要求進行審計 生意額與他們預期有落差

行政總裁李健民表示，今次宣佈停業，是因為有内地股東要求進行審計，惟他預計不會停業太久， 「幾時審計完就幾時（恢復）。」至於為何要求審計，李估計是因為大富豪生意額與他們的預期有落差。

仍在申請表演牌照 租場予第三方搞活動 遭到「部門」叫停

李健民指，由於外部環境較差，加上大富豪仍在申請表演牌照，導致在策劃活動時遇到多個部門阻攔。他舉例，大富豪早前計劃租場予第三方舉辦活動，並已售出多張門票，惟活動前收到部門信息，建議他們不要舉行，料對生意造成一定影響。

新大富豪行政總裁李健民表示，今次停業因内地股東要求進行審計，因生意額與他們預期有落差。（資料圖片／廖雁雄攝）

舊大富豪由羅焯與當時女友陳健心於1984年創辦，後來夜總會在2012年不敵時代洪流結業。該舖位被租予免稅店「富豪匯」，主要向內地旅客出售化妝品、金飾及名牌時裝等，直至2021年因新冠疫情宣布結業，自此店舖一直長期丟空，至今年5月傳出重開，但不再是夜總會。

不是夜總會 定位為高端消費模式 租金為市場價的一半

李健民在開幕前受訪時解釋，大富豪BIG BOSS GENERATION不是昔日大富豪夜總會經營模式，沿用大富豪之名，只為突顯出兩代大富豪的傳承關係。他表示，不會採用夜總會的模式經營，定位為高端消費模式，「夜總會已經過時喇，我哋𠵱家個模式，做法係二房東嘅角色。」

既然兩代大富豪的經營模式迴異，究竟兩者有何關連？李健民透露，大富豪創辦人兼業主羅焯並非股東之一，不過二人在疫情期間相識，經過磨合後簽下租約，租金為市場價的一半。

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

總投資額達9位數字 酒吧區入場費最低300元包兩杯飲品

他指新大富豪的總投資額達9位數字，改為老少咸宜的綜合型娛樂場所，接近24小時營業，逾5萬平方呎的面積涵蓋多項娛樂餐飲服務，包括商務或宴會包場、酒吧、唱K及咖啡室等，場內最多可容納30圍宴席，甚至家長可為小朋友辦生日派對。酒吧區入場費最低300元包兩杯飲品，包廂連酒水人均千多元。

咖啡室在地面層，主要在日間時段營運；地牢層中央的舞台大廳劃為酒吧區，旁邊已預留兩個空間，用作出售雪茄及紅酒，以及供名牌二手袋店米蘭站進駐，另有約50個包廂供顧客唱K聚會。

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，走高消費路線，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝)

+ 1

裝修營造未來科技感 內在講求風水佈局

相對於昔日大富豪的奢華風格，現場的燈光昏暗，主要色調為銀色及灰色，配合霓虹等燈光效果營造未來科技感。不過房間佈局講求風水五行學說，50個包廂對應適合的金木水火土，例如金區房間的廁所馬桶也金光閃閃。

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，走高消費路線，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，走高消費路線，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝)