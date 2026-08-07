大富豪改名重開　舊公司欠債遭強制清盤　新公司再簽十年租約

尖東大富豪夜總會，2025年6月短暫重開兩個月後再次停業，直至2026年8月再度低調開幕，夜總會英文名由「Big Boss Generation」，改為「Big Boss Century」。《香港01》發現，新舊大富豪是兩個班底，舊公司被追債183萬元及其他欠租，今年5月被強制清盤。



2026年8月6日晚上，新大富豪無預警重開，招牌名稱改為「大富豪BIG BOSS CENTURY」，裝修風格則無太大改變。（朱子熙攝）

2025年6月高調邀請蒼井空做開幕嘉賓的「大富豪Big Boss Generation」，由「達融顧問有限公司」（Friendly Consultants Limited）營運。公司董事兼股東為李健民（LI Kin Man）和楊超（YANG Chao），兩人分佔51%及49%股份。

2025年6月14日，尖東大富豪夜總會易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝）

李健民是香港人，去年高調受訪，講述重開大富豪的鴻圖大計，又承認背後金主為北京商人楊超，二人因「天時地利人和」相識。不過大富豪僅重開兩個月，2025年8月20日突然暫停營業，當日李健民證實消息，並解釋有内地股東要求審計，稱「幾時審計完就幾時恢復」，但其後一直無重開。

「大富豪Big Boss Generation」行政總裁李健民。（資料圖片／廖雁雄攝）

停業一年，大富豪突然又在2026年8月重開，中文名不變，英文名改為「Big Boss Century」。這次經營的公司，為「世紀國際發展有限公司」（Era International Development Limited）。

公司董事為持香港身份證的李景波（LI Jingbo），股東為關午騶（GUAN Wuzou），相信為內地人。李景波同為「勇盛飲食集團」、「港能貿易」、「BB First Limited」的董事；而關午騶就無更多資料。

2026年8月6日晚上，新大富豪無預警重開，招牌名稱改為「大富豪BIG BOSS CENTURY」，裝修風格則無太大改變。（朱子熙攝）

新舊大富豪資料 舊 新 業務名稱 大富豪 Big Boss Generation 大富豪 Big Boss Century 營運公司 達融顧問有限公司 Friendly Consultants Limited 世紀國際發展有限公司 Era International Development Limited 成立日期 2023年1月10日 2025年5月16日 目前狀況 遭入稟追討183萬元欠債及其他欠租 2026年5月18日高等法院頒令強制清盤 正在營運 董事 李健民 LI Kin Man 楊超 YANG Chao 李景波 LI Jingbo 股東 李健民 LI Kin Man（51%） 楊超 YANG Chao（49%） 關午騶 GUAN Wuzou 租約 2023年11月1日至2033年10月31日十年租約 2025年9月簽訂退租協議 2026年1月1日至2035年12月31日十年租約

位於尖東科學館道14號文華廣場地舖及地庫的「大富豪」，業主是「大富豪夜總會」創辦人羅焯，「大富豪」1984年開業到2012年結業，之後羅焯無再將舖位租出。

直至2023年，羅焯將舖位出租予「達融顧問」，簽下十年租約，至2033年10月。

《香港01》發現，「達融顧問」在2025年10月，遭一間英屬處女島（BVI）註冊的公司，入稟高等法院追討183萬元服務或供應物料費用，並有其他欠租入稟。該公司亦在2025年9月，與大富豪業主達成退租協議。

而新公司「世紀國際」，亦在2026年1月，與業主簽下十年租約，直至2035年12月31日。