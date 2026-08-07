機場餐廳首引入「AI店小二」系統　支援三語語音點餐識講「茶走」

香港餐飲業長期面對人手短缺，有食肆在香港國際機場門店首引入由本地科企團隊研發的「AI店小二」人工智能餐飲系統，今日（7日）開始啟用。AI店員「店小二」支援粵語、普通話及英語，可助旅客以三語語音點餐，並可處理食物過敏查詢、航班資訊、餐牌推介及追加銷售等。團隊期望由機場這個高流量、多語言及講求時間效率的場景出發，推動餐飲業步入「智能化」、「數字化」，走向「AI轉型」。



「店小二」可按餐廳的品牌定位更換形象及服飾，化身推銷員、美食家或品牌大使。（李振邦攝）

非一般「掃碼」點餐 支援三語語音互動及主動推介

「店小二智能餐飲系統」由本地科企「店小二智能服務有限公司」團隊研發。「店小二」創辦人駱國安表示，該系統並非傳統被動式QR Code點餐工具，因傳統QR Code點餐模式相對被動，顧客需自行瀏覽餐牌、搜尋菜式及完成下單。「店小二」則是透過語音互動理解顧客需要，按其口味、時間及餐廳設定作出推薦，是可為食肆主動推介菜式、講述品牌故事及提供營運數據的「金牌經理」。

他續指，系統歷時18個月研發，並經過數萬小時訓練，可處理茶餐廳常見術語及複雜要求，例如「A餐」、「茶走」、「凍檸茶少甜少冰」等，讓顧客「動口不動手」完成點餐。若旅客趕時間，可直接詢問較快上菜的食物，系統亦可根據訂單內容，主動建議加配飲品、升級套餐或選擇餐廳招牌菜。

系統亦可因應不同品牌需要，更換「店小二」形象及服飾，化身「金牌經理」、「最強Sales」、「品牌大使」、變「豬仔」都得，可設定不同角色，為食客娓娓道來「美食故事」。團隊在示範中展示，AI可介紹蛋撻的酥皮與牛油皮分別、解說食材來源，以及透過餐飲故事推廣香港美食文化。

店小二智能服務有限公司創辦人駱國安表示，系統歷時18個月研發及數萬小時訓練，希望協助餐飲業提升效率。（馮文傑攝）

「店小二」可解答菜式是否過敏 附查詢航班及天氣功能 減前線壓力

團隊現場示範，「店小二」可回應顧客有關餐牌、營業時間、天氣及航班提問。食客只需輸入航班編號，系統便可協助查詢航班資訊，再按候機時間提供較快捷的餐飲建議。

團隊即場示範語音落單功能，「店小二」能理解「茶走」及「少甜少冰」等本地餐飲用語，也可以回答食客其他問題。（馮文傑攝）

在食物安全方面，「店小二」亦可回答菜式是否含致敏原。例如當顧客在點餐對話中，表示對花生敏感後，「店小二」便會提示，並建議顧客改選其他菜式，或向店員作進一步確認。

「店小二」系統也同時支援多人同枱點餐，食客可各自以手機選擇食物，訂單再同步至中央系統。介面可切換為簡體中文及英文，配合普通話及英語語音互動，以服務不同旅客。

「店小二」系統也同時支援多人同枱點餐，食客可各自以手機選擇食物，訂單再同步至中央系統。介面可切換為簡體中文及英文，配合普通話及英語語音互動，以服務不同旅客。（李振邦攝）

駱國安表示，系統定位不只是取代部份點餐程序，更希望減輕前線員工重複處理查詢及落單的壓力，讓員工可將時間投放在服務、款待顧客及處理較複雜的工作。他又指，後台可整合銷售、繁忙時段、熱門菜式及庫存等數據，協助管理層掌握營運情況，做到「降本增效」。

陳百里：「Agentic AI」回應人手短缺等痛點

出席「店小二智能餐飲系統啟動發佈禮」的商務及經濟發展局副局長陳百里表示，餐飲業近年面對人手短缺及消費模式轉變，「智能化」及「數字化」是行業升級的重要方向。他欣賞研發團隊積極回應政府政策，能夠結合彼此，解決行業「人手短缺」、「消費模式改變」等痛點。他指，「店小二」屬於「Agentic AI」應用，不僅能以兩文三語即時回應顧客，亦可按其喜好推薦菜式，協助縮短排隊及點餐時間，並期望業界、學術界及科技界繼續合作，推動香港餐飲服務升級。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，「店小二」屬於「Agentic AI」應用，有助餐飲業回應人手短缺及消費模式轉變。（李振邦攝）

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，「店小二」屬於「Agentic AI」應用，有助餐飲業回應人手短缺及消費模式轉變。（李振邦攝）

行政會議成員張宇人亦表示，慶幸見證飲食業界邁向突破。他致辭時笑說，自己是「廿蚊張」，如今「老廿蚊」見證「店小二出世」，感覺猶如看到自己的「孫」或「曾孫」出世。

行政會議成員張宇人亦表示，慶幸見證飲食業界邁向突破。（李振邦攝）

顧客稱較掃碼方便 普通話旅客冀減少溝通障礙

兩名首度試用系統的食客Danny及Bella表示，語音點餐的流程較自行瀏覽QR Code餐牌直接。Danny表示，當時因趕時間，便詢問AI有何較快上菜的選擇，系統推薦薯條、炸雞翼及蛋撻等食物，整個點餐至出餐過程約10分鐘。

Danny認為「店小二」系統較自行瀏覽QR Code餐牌方便，亦能因應趕時間的需要推薦食物。（馮文傑攝）

Danny說：「平時用QR Code要自己慢慢找菜式，現在直接問它就會推介，方便好多。」他又認為，系統會補充食物背景及文化資訊，令點餐不只是選擇食物。

以普通話使用系統的Bella則表示，AI能準確理解其要求。她因喜歡甜點，詢問有何地道麵包推薦後，系統列出不同選擇，最終顯示出菠蘿油。Bella說，部份餐廳以普通話與職員溝通時或會出現理解落差，AI以普通話回應較清晰，對不諳廣東話的旅客尤其有幫助。

Danny期望系統日後可加入更細緻的個人化推薦，推薦更合適的菜式。（馮文傑攝）

已有逾20間食肆報名 冀明年第二季擴至約100間

駱國安透露，系統開發概念源於業界在2022年的研究，當時已提出餐飲業自疫情後，希望朝「智慧化」、「數據化」、「自動化」及「自助化」方向發展。系統目前仍處於首階段試用，已有超過20間餐廳報名使用，目標在2026年內落地至30至50間食肆。

他表示，團隊期望在2027年第二季、待營運模式成熟後，將服務擴展至約100間餐廳，並計劃於同年探索海外市場。他指，收費尚未設固定價目，方向是將每月成本控制在約一名員工的薪酬水平。

「店小二」系統目前處於首階段試用，已有逾20間餐廳報名。（李振邦攝）

「店小二」未來亦計劃由前線AI大使，延伸至管理助手、作業助理、培訓及數據分析等不同模組。駱國安表示，目標並非以科技淘汰員工，而是讓前線人員由重複性工作中騰出空間，提升服務質素及餐廳營運效率。