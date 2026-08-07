性罪行改革｜鄧炳強：接6千份意見書　積極考慮訂持續性侵兒童罪

為期一個月性罪行修例公眾諮詢於周三（5日）結束，保安局局長鄧炳強指，政府會積極考慮訂立持續性侵犯兒童罪，又指「深偽影像」或干犯「不誠實使用電腦」及淫褻刊物罪行，律政司已設委員會檢討人工智能相關罪行。



不過，對於處理「誤信同意」辯解問題，鄧炳強指諮詢文件已列出11項不構成受害人同意的情況，初步認為可以應對上述情況，當局會繼續研究。關注婦女性暴力協會表示歡迎當局進一步詳細研究，惟重申條文仍留有後門，舉例事主因酒醉無法反抗，雖然屬於不能構成同意情況之一，但被告仍可以「對方無推開自己所以誤信同意」作為藉口開脫，憂慮不足以改變現時法庭不時將受害人「無反抗、僵硬、屈服」等創傷反應，理解為引起被告誤會的情況。協會建議就「誤信同意」辯解設限制條文。



鄧炳強指，當局今年會以條例草案形式提交立法會審議，目標本屆政府任期內完成立法工作，早日完善香港性罪行法法例。



保安局局長鄧炳強指，會積極考慮新訂持續性侵犯兒童罪。（李可榆攝）

積極考慮訂立持續性侵犯兒童罪

就性罪行修例諮詢，鄧炳強表示，當局收到超過6,000份意見書，逾9成意見支持修例並提出正面意見。諮詢期間收到的意見涵蓋多種範疇，包含未經同意而涉及兒童及精神缺損人士的性罪行，及加強對性罪行受害人的保護。

對於有意見倡議應訂立持續性侵犯兒童罪，鄧炳強指，大律師公會經考慮一籃子因素後，大致同意訂立新罪行，政府將會積極考慮相關建議，與法律界相關持份者保持緊密溝通。

列11項不同意情況應對「誤信同意」脫罪藉口

對於政府應檢視被告以「誤信同意」作辯解理由的意見，鄧炳強指政府已列出11項受害人會被視作不同意的情況，初步認為可以應對上述情況，當局會繼續研究此議題，就相關議題作進一步詳細研究。

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會2022年發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（資料圖片／黃偉倫攝）

「深偽影像」或干犯「不誠實使用電腦」及淫褻刊物罪行

應對深偽技術（Deepfake）相關的性罪行方面，鄧炳強說相關問題不僅涉及性罪行，以電腦傳送色情影像可能違反不誠實使用電腦罪及淫褻刊物罪。律政司司長亦成立委員會，檢視有關人工智能技術的罪行。

團體歡迎當局進一步研究 惟質疑「誤信同意」條文仍留有缺口

關注婦女性暴力協會表示，樂見當局考慮增設「持續性侵犯兒童罪」，亦歡迎當局繼續就處理「誤信同意」辯解問題作進一步詳細研究，惟重申該條文仍留有後門。

早前諮詢文件提及，當被告以「誤信同意」抗辯，陪審團在衡量被告相信受害人同意進行性行為的信念是否合理時，必須在考慮「所有有關情況後」才作出裁定。

總幹事莊子慧指，多個海外地區法改會及研究均批評條文太過空泛，憂慮不足以改變現時法庭不時將受害人「無反抗、僵硬、屈服」等創傷反應，理解為引起被告誤會之情況，未達改革原意。

莊子慧舉例，事主因酒醉無法反抗，雖然屬於11個不構成同意的情況之一，但被告仍可稱「對方無推開自己所以誤信同意」、「對方飲酒時有講有笑所以誤會同意性行為」作為藉口開脫。協會指，目前有關同意條文於前段較完善，卻留有這樣大的後門，容許被告繼續以「誤信同意」凌駕新修訂建議，會極為可惜。

團體續倡「誤信同意」設限

莊子慧建議可更明確就被告提出「誤信同意」辯解設限制條文，例如若被告未曾以言行確認對方的性同意，不能提出「誤信同意」辯解，確保侵犯者不能以受害人的創傷反應作為開脫罪名的理由。

莊子慧續指，過去採用類似寫法的澳洲新南威爾士州曾有案例，被告指自己「想過事主是否同意」，法庭認定其有採取「合理步驟」，從而脫罪，及後當地要再進一步修例填補漏洞」。