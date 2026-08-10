最熱天只掛最低警告　工權會倡採多軌數據　某項達標即改紅或黑

受強颱風「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港昨日（9日）天氣極端酷熱，為自1884年有紀錄以來，近143年最熱一天，天文台總部錄得破紀錄的36.9度；當中上水最為誇張，下午約3時20分升至39.8度，為1980年代設置自動氣象站以來的最高紀錄。然而，昨日勞工處的工作暑熱警告仍維持最低級別的「黃色」。前天文台長林超英更直言警告門檻太高，淪為陳列品。今日（10日）工權傷亡權益會（工權會）總幹事蕭倩文亦發文，指當局應考慮採用雙軌制，甚至多軌制的方法參考數據指標，更快地可發出黃、紅、黑的警告。



工權會總幹事蕭倩文今早在工權會Facebook專頁發文。

工權會總幹事蕭倩文今早在工權會Facebook專頁發文指，大眾正在討論勞工處的《預防工作時中暑指引》在昨日的高溫下，仍然維持最低級別的黃色警告，並指數位前天文台台長均認同全球普遍使用的「濕球黑球指數」，而樂施會一直收集和整理數據。去年，對比勞工處的暑熱指數，「濕球黑球指數」有數天達紅色，但勞工處使用的一天也沒有。

倡實行雙軌或多軌制的數據指標

文章又指，官方曾回應指現時的暑熱指數加入濕度、當天入急症室的數字等，更適合香港的情況。事實上亦曾有一個狀況：當天溫度只有30度，但由於濕度高，當局也發出了黃色暑熱警告。這種情況下，現有機制又似乎比濕球黑球領先。

不過蕭倩文認為，當局可考慮使用雙軌制，甚至多軌制，只要任何一個機制的數字更快地達到可發出黃、紅、黑的警告的標準，就使用那一個，屆時就不必爭拗使用哪一個做指標。

蕭倩文認為，當局可考慮使用雙軌制，甚至多軌制。（資料圖片）

認證中暑為工傷而得到補償難度高 過往多被視為心臟問題

蕭倩文又指，現時認證中暑為工傷而得到補償難度相當高，尤其是死亡個案。根據勞工處數字，近年每年有20至30宗工傷中暑個案，但死亡個案為0。工權會過去有跟進過黃色暑熱警告下工作，工人猝死的個案，但最終亦被視為心臟問題，即個人疾病，無法得到《僱員補償條例保障》，而此情況並非孤例。

如無法突破「單一關係」 所謂中暑是工傷不過形同虛設

蕭倩文又解釋指，家屬要爭取公義和合理補償困難相當大。家屬要面對家人突然離世，必須忍痛經歷同意或要求遺體解剖程序；然後，找到專家為死亡與酷熱天氣環境作出正面的評估，並要經歷漫長的訴訟過程，如沒有法律援助署資助，更需要承擔巨大的費用。三者幾乎缺一不可。

如無法突破現時工傷認定下「單一關係」的公式，即該受傷或死亡完全、直接地由於工作而引起，即排除了所有「個人疾病因素」的話，所謂中暑是工傷不過形同虛設，工人和家屬根本無辦法得到保障。

3級制工作暑熱警告。