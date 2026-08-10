今日新聞8分鐘｜阿伯搶關愛座爸爸奇招KO｜赤膊男斬途人保安救命

摩士公園球證畀牌後 雙方球員打波變打交拳來腳往

黃大仙摩士公園疑發生「打波變打交」事件。網上流傳片段顯示，摩士公園足球場內於晚上時份有人打鬥，疑似涉及兩隊業餘足球隊的球員。

網上流傳的片段有兩條，據第一段影片顯示，黃衫球證先後向兩隊人分別出示紅牌及黃牌；第二段片段可見 ，兩隊球員馬上發生爭執，有一名球員跌坐在地上，另一球員趴上去糾纏，期間有人不斷捱撞，甚至拳打腳踢。

將軍澳綫列車男子手夾車門底罅隙 痛苦跪地求救

港鐵發生車門夾手意外。前日（7日）晚上10時12分，警方接獲報案，指調景嶺站一名50歲男子在將軍澳綫一列車上，手部意外被車門夾住。救援人員到場，將傷者救出並送往將軍澳醫院治理。警方將案件列「有人意外受傷」跟進。據了解，事主當時疑手提電話跌落路軌，有人試圖伸手撿回時，突然被車門夾住。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一名佩戴眼鏡、穿白衣的男子跪在地上，其左手手指攝入車門底部的罅隙，他動彈不能，狀甚痛苦。事主期間情緒相當激動，多次用右手用力拍打車門玻璃，並大聲呼救：「唔該開門呀！」在場乘客見狀紛紛上前安撫，有人稱：「冷靜啲」、「可唔可以嗰邊開門呀？」；亦有男乘客輕拍事主背部安慰道：「溝通緊，你等一陣。」亦可聽到有乘客利用緊急對講機，與車長溝通。

碧瑤灣斬人｜婦人背中刀狂奔摔倒 途人保安合力阻擋救一命

薄扶林碧瑤灣發生斬人事件，一名女傭及一名男保安員遭持刀男襲擊受傷。《香港01》接獲讀者提供的影片，拍攝到持刀男揮刀斬途人的驚險一刻。該名持刀漢在馬路徘徊，步步逼近一名途經的婦人，更揮刀刺向婦人背部。婦人中刀後狂奔至對面馬路不慎跌倒，持刀男企圖再施襲之際，一名非裔男子及時走上出，伸腳踢開持刀男；與此同時，一名保安亦用掃把隔開持刀男，始未釀成更大悲劇。

港鐵阿伯推開女童搶關愛座 爸爸奇招KO

港鐵再出現「關愛座（優先座）」搶位爭議。本港社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵港島綫列車內，有1名老伯為搶「關愛座」推開座位上的女童，遭女童父親拍片質問，「你做咩推我個女？關愛座小朋友可以坐㗎嘛！」。阿伯亦取出手機拍攝想反擊，惟遭女童父親以「鬼馬」方式「KO」，最終敗走頭也不回急步離開。雙方「交鋒」期間，女童全程笑容滿面，心情似乎未有受到影響。

酷暑地盤開工 工友斥：40度都黃色暑熱警告係過份咗

【黃色工作暑熱警告／天文台／HKO／勞工處／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】受強颱風「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港酷熱天氣持續，今日（10日）勞工處繼續發出黃色工作暑熱警告。《香港01》記者今日走訪多區地盤直擊，不少戶外工友「全副武裝」上陣抗熱，有人靠「風扇衫」、防曬冰袖及一日飲數公升溫水或運動飲料苦撐。有工友直言現行暑熱警告門檻過高，直言：「差唔到去到40度都黃色（暑熱警告）係過份咗嘅。」

亦有工友指出，工人的休息機制完全視乎僱主態度：「有啲老細好逼、乜都唔理；有啲老細會話慢慢做，抖一抖、飲啖水，個個都唔同。」

破紀錄酷熱工作暑熱警告僅黃色 林超英批離地

受強颱風「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港昨日出現破紀錄高溫，當中上水下午更升至39.8度，惟勞工處的工作暑熱警告仍維持最低級別的「黃色」。前天文台台長林超英今（10日）在商台節目再批評「離地」，現行的暑熱指引未有將戶外環境暴曬的情況納入計算，重申指引應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作計算標準。

他指出，天文台曾準備向市民公開黑球與濕球數據，但遭到「某部門反對」，擔心引起勞工界擔憂，「呃咗天文台整一個其實唔適用於露天嘅指標出嚟」。

中國公民擁軍火遭泰國法院判囚46年 住所藏大批武器炸藥

一名中國公民因涉嫌非法持有大批各式重型軍用武器，於8月4日遭泰國法院判囚46年監禁。不過依泰國法律規定，合併執行的情況下，他實際遭囚的年限最高為20年。

爆竊集團招「韋家幫」偷渡抵港犯案 掠19村屋210萬財物

警方於昨日（8日）凌晨採取突擊拘捕行動，搗破一個活躍於屯門、元朗及大埔的爆竊集團。行動中，人員共拘捕5人，他們涉嫌與去年10月至今年8月的19宗村屋爆竊案有關，涉案金額總損失約210萬元。其中最大單一案件的損失金額約35萬元。

根據調查顯示，集團主腦負責安排兩名非法入境的內地男子抵港犯案，並負責以車輛接載他們及提供藏身之所；案中另外兩名女子則負責理贓物。據了解，兩名懷疑非法入境的內地男子，疑從水路偷渡抵港，其中一人為惡名昭彰的「韋家幫」成員。