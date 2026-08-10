地盤工指休息機制要睇老細　工友斥：40度都黃色暑熱警告係過份咗

【黃色工作暑熱警告／天文台／HKO／勞工處／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】受強颱風「白海豚」外圍下沉氣流影響，本港酷熱天氣持續，今日（10日）勞工處繼續發出黃色工作暑熱警告。《香港01》記者今日走訪多區地盤直擊，不少戶外工友「全副武裝」上陣抗熱，有人靠「風扇衫」、防曬冰袖及一日飲數公升溫水或運動飲料苦撐。有工友直言現行暑熱警告門檻過高，直言：「差唔到去到40度都黃色（暑熱警告）係過份咗嘅。」



亦有工友指出，工人的休息機制完全視乎僱主態度：「有啲老細好逼、乜都唔理；有啲老細會話慢慢做，抖一抖、飲啖水，個個都唔同。」



在極端高溫下，戶外地盤工人首當其衝。（蔡正邦攝）

工友防暑法寶盡出 毛巾冰袖風扇衫狂飲水

在極端高溫下，戶外地盤工人首當其衝。記者現場目擊，工友們為防中暑各出奇謀。地盤工人藍小姐頭戴防曬帽、防曬口罩及冰袖，背後更「攝」着毛巾吸汗，不過自言「濕完又乾，乾完又濕」。她透露自己一日至少喝3公升，且堅持只喝溫水：「凍嘢唔敢飲啊，因為一凍一熱好容易中暑，所以都係飲溫水。」她又提到，資深工友皮膚較粗糙還能適應，但不少新入行的年輕同事可能會適應不良。

地盤工人藍小姐頭戴防曬帽、防曬口罩及冰袖，背後更「攝」着毛巾吸汗，不過自言「濕完又乾，乾完又濕」。（馬耀文攝）

另外兩名地盤工友則透露，每日要喝4至6大樽運動飲料或烏龍茶補水，亦有泥務工陳先生穿上特製的「風扇衫」工作，直言開着風扇衫後體感改善良多。

住上水工人放假感受「灼人地氣」 工友：近40度發黃警係過份

另一名工人藍小姐表示，昨日上水高達39.8度，自己雖然放假，但落街買餸時深深感受到「地氣」灼熱，整天不敢出門。（馬耀文攝）

對於勞工處的黃色暑熱警告，多名工友均認為指引與實際體感存在落差。居於上水的地盤女工藍小姐表示，昨日上水高達39.8度，自己雖然放假，但落街買餸時深深感受到「地氣」灼熱，整天不敢出門，認為如此極端高溫下，暑熱警告絕對有必要提升至紅色或黑色級別。

從事搭架工程4年的盛先生亦指，上星期天氣極度炎熱，早已達到應發出紅色甚至黑色警告的程度。他批評：「希望人性化返少少，差唔到去到40度都黃色係過份咗。」

盛先生直言：「希望人性化返少少，差唔到去到40度都黃色係過份咗嘅。」（蔡正邦攝）

休息安排不一 休息時間全憑「跟老細」

勞工處指引雖然建議僱主在酷熱天氣下安排休息時間，但前線工人透露，實際落實程度因公司及僱主而異。入行20多年的尼泊爾籍工人古龍坦言，休息時間完全視乎僱主態度：「呢個係跟老細，有啲老細好逼、乜都唔理；有啲老細會話慢慢做，抖一抖、飲啖水，個個都唔同。」

尼泊爾籍工人古龍坦言，休息時間完全視乎僱主態度。（蔡正邦攝）

不過，亦有地盤展現「人性化」管理。有工友透露，有大判相當體諒，特別在現場設置「冷氣貨櫃辦公室」供所有工人無分身份進內避暑，更設有汽水機發售補健飲料；在高溫時段更會提醒工人休息，「最近做半個鐘休息半個鐘，最熱嗰時做15（分鐘）休45分鐘,呢幾日都OK」，但直言趕工時工人都盡量少休息。