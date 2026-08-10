灣仔地標和昌大押四層意大利餐飲品牌均結業　2020年代已轉手兩次

有市民發現，租用了灣仔莊士敦道百年歷史地標「和昌大押」全部四層、由奧斯卡影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）同名意大利餐飲品牌的全數餐廳已結業。「和昌大押」近年經常轉手，西餐廳「The Pawn」於2021年結業；接手的「和昌飯店」僅支撐約兩年，亦於2023年底離場。



今年6月的和昌大押。（吳美松攝）

今年6月的和昌大押。（吳美松攝）

西餐廳「The Pawn」及「和昌飯店」先後離場

和昌大押由四幢相連、設有長廊式陽台的唐樓組成，建於1888年至1900年代。市區重建局於2007年耗資逾1,500萬港元將其復修活化，租出後改裝成高級酒吧及餐廳。不過，「和昌大押」近年經常轉手，西餐廳「The Pawn」於2021年結業；接手的「和昌飯店」僅支撐約兩年，亦於2023年底離場。

奧斯卡影后蘇菲亞羅蘭同名意大利餐飲品牌包攬全棟四層

隨後，由奧斯卡影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）共同創辦的同名意大利餐飲品牌進駐，包攬全棟四層，提供地道薄餅、高級意菜及音樂酒吧。不過，位於一樓的高級意菜「Casa Sophia Loren」營運不足兩年，便於今年2月宣佈結業。當時官方解釋是為了重新集中資源，並強調地舖薄餅店、二樓酒廊及天台酒吧將如常營業。

2019年10月27日，蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）於美國出席州長獎（Governors Awards） 頒獎禮。（路透社）

和昌大押一樓高級意菜「Casa Sophia Loren」營運不足兩年，今年2月結業。

網上餐廳搜尋平台均已全數顯示為「已結業」

今年5月，品牌更在官方社交平台發文，強調餐廳「哪裡都不會去」（not going anywhere），呼籲大眾「不要相信流言，相信自己的味蕾」。不過事隔數月，現時地舖的Sophia Loren Pizzeria、一樓的Casa Sophia Loren及二樓的酒廊，在網上餐廳搜尋平台均已全數顯示為「已結業」，其集團官方社交平台亦已寫上「Closed」。

今年6月的和昌大押。（吳美松攝）

和昌大押業權現屬發展商嘉華國際集團

市區重建局2003年以2,500多萬元購入和昌大押連同船街18號一幢戰前商住樓宇，和昌大押作為文物保護項目，船街18號則重建住宅嘉薈軒，市區重建局統稱為。發展商嘉華國際集團2014年3月按2004年所簽訂的發展協議內的條款，行使其權利購買項目內市建局持有的商業部分權益，成為該項目商業部份業權唯一的業主。