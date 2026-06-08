兩蚊兩折｜政府不推每月限程　議員讚從善如流　稱長車短搭已遏止

政府早前宣布長者及殘疾人士乘車優惠「兩蚊兩折」，放棄推行第二階段每月限程240程的方案。立法會議員植潔鈴及黃國今日（8日）讚賞政府從善如流，其中植潔鈴指首階段已能有效遏止「長車短搭」的行為，黃國則指長者乘車優惠的政策應保持穩定。



2元乘車優惠於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（資料圖片/林遠航攝）

植潔鈴接受港台節目《千禧年代》訪問指，政府曾推算兩階段受影響人數。她認為整個政策的核心目的，在於遏止「長車短搭」的行為，而政府在實施首階段措施後，有關情況已獲得明顯改善。她認為目前已達到預期效果，毋須急於推行第二階段的限程方案。

補貼少咗係幾鼓舞，有啲長者都好乖，等到（短途車）都會等。 植潔鈴

植潔鈴續指，若強行推出新方案，向長者解說時將面對極大困難。她認為在首階段實施初期，不少受影響長者計算車程及車資時感到困難，甚至有混亂，「分唔清楚『兩蚊』及『兩折』」，導致部分長者因不熟悉政策而一度減少出門，直至後期才慢慢回復正常。若實施限程，對需要長途跋涉探望家人的長者影響最大。

立法會議員植潔鈴。（資料圖片/潘耀昇攝）

她強調，大部分長者其實「好精明」，並非刻意「長車短搭」，很多時候只是因為「等車耐」才無奈上車；而對於殘疾人士而言，由於巴士輪椅座位有限，出行選擇本已受限。植潔鈴認為，政策需持續監察，政府根據實際情況作出調整是合適的做法，至於未來是否需要重新考慮限制車程，現階段言之尚早。

黃國亦贊同政府決定，形容若政府堅持推行限程是「小題大做」。他指出，數據已充分反映現時的問題，政府因應實際情況作出調整，是從善如流。

立法會議員黃國。（資料圖片/夏家朗攝）

黃國表示，絕大部分香港市民都非常守規矩，不少市民向他反映，2元乘車優惠是政府的「德政」，亦是最能令市民直接受惠的政策，對提升市民的幸福感大有幫助，因此政策應該保持穩定。他認為，評估政策成效主要看兩大指標，一是補貼開支有否大幅增加，二是濫用情況是否嚴重；現時推算相關措施一年可為庫房節省超過8億元，成效顯著。

黃國又說，長者現時出行已變得謹慎，會主動注意並避免乘坐長途車，改變了過往的出行習慣。此外，部分中產人士因享有優惠而減少開車出行；而新界區的長者則影響較市區長者大，因不少車程車費都超過10元，在新安排下需要「俾多啲」，但普遍長者均認為幅度可以接受。