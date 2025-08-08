全國生態日｜濕地公園8.15免費開放　「綠綠賞」拆扣積分換禮品

8月15日為內地全國生態日，政府及非政府機構將在同日起至9月28日期間，推出多項特別活動及優惠，其中，濕地公園將於8月15日免費開放，並於場內提供免費公眾導賞團；市民亦可於當日以81.5%所需的「綠綠賞」積分兌換心儀禮品或電子禮券。環境及生態局發言人呼籲市民踴躍參加全國生態日各項活動。



香港濕地公園將於8月15日免費開放，並於場內提供免費公眾導賞團。（資料圖片／鄧宇詩攝）

濕地公園8.15免費開放

自2023年起，每年8月15日為全國生態日，以提高社會生態文明和環境保護意識，貫徹「綠水青山就是金山銀山」的重要理念。

香港濕地公園將於8月15日免費開放，並於場內提供免費公眾導賞團。市民於當天透過「綠綠賞」手機應用程式，或在環保署轄下「綠在區區」回收環保站和回收便利點（不包括回收流動點），可以81.5%所需的「綠綠賞」積分兌換心儀禮品或電子禮券（不適用於兌換實體超市現金券及餐飲美食禮券）。

市民於8月15日透過「綠綠賞」手機應用程式，或在環保署轄下「綠在區區」回收環保站和回收便利點（不包括回收流動點），可以81.5%所需的「綠綠賞」積分兌換心儀禮品或電子禮券。(環保署相片)

9.9起一連九日荃新天地舉行全國生態日專題展

環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室亦會於9月9日至17日期間，在荃灣荃新天地二期中庭進行為期9日的全國生態日專題展覽，透過不同展品及互動遊戲，提高公眾對香港自然保育及環境保護的認識及關注。

此外，漁護署會在城門郊野公園及獅子會自然教育中心舉辦四場生態導賞團，和在大埔滘自然護理區於晚上與公眾分享觀賞螢火蟲的要點，讓市民探索本地野生動物，認識香港美麗又獨特的自然生態。超過30間非政府機構將分別提供一系列特別活動和優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等。