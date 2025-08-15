全國生態日｜港深兩地簽備忘錄　深化大型水生野生動物救護協作

今日（8月15日）是第三屆全國生態日，特區政府聯同超過30個非政府機構，將在未來兩星期推出多項特別活動及優惠，響應全國生態日宗旨。港深兩地亦在全國生態日啟動禮上簽署《大型水生野生動物聯合救護機制工作備忘錄》，深化兩地大型水生野生動物救護協作。



政務司副司長卓永興在全國生態日啟動禮暨研討會上致辭時表示，2023年，十四屆全國人大常委會第三次會議通過決定，將8月15日設定為全國生態日，以深化國家生態文明思想的大眾化傳播，提高全社會生態文明意識。

政務司副司長卓永興今日（8月15日）在全國生態日啓動禮暨研討會致辭。（政府新聞處）

適逢習近平提「兩山」理念20周年 卓永興：別具意義

今年全國生態日適逢國家主席習近平提出「綠水青山就是金山銀山」理念20周年。卓永興表示，這令今屆全國生態日的意義更為特別，特區政府希望透過舉辦全國生態日啓動禮及相關活動，增強香港社會對生態環境保護的思想與行動自覺。

習近平擔任浙江省委書記時提出「綠水青山就是金山銀山」，如今成為國家推動生態文明建設的理念基礎。（視覺中國）

卓永興又表示，特區政府一直致力推動社會綠色轉型、保育生態，並加強與內地合作，過去兩年，內地與特區政府簽訂了多份合作協議，涵蓋保育后海灣一帶的濕地生境、推進深圳梧桐山—香港紅花嶺生態廊道的建設，以及加強兩地污染治理、應對氣候變化和生態宣傳教育工作的合作。

香港人均溫室氣體排放量 十年降接近三成

《香港氣候行動藍圖2050》訂下2035年前將碳排放量從2005年的水平減半，並於2050年前實現碳中和的目標。卓永興稱，目前已取得階段性成果。香港的碳排放總量自2014年達峰後已呈下降趨勢，2023年的溫室氣體排放總量與2014年比較下降約四分之一；人均溫室氣體排放量亦降至約4.58 公噸，比2014年下降接近三成，而此排放量約是美國的四分之一及歐盟的六成。

由卓永興擔任組長的發展旅遊熱點工作組於今年5月公布了「四山」旅遊項目，卓永興表示，目的是推動可持續綠色旅遊及優質自然生態體驗。（政府新聞網）

政府聯同逾30機構在未來兩周推多項活動及優惠

就今屆的全國生態日，特區政府聯同超過30個非政府機構在未來兩星期推出多項特別活動及優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、舉辦工作坊和講座、派發紀念品及在「綠在區區」設施讓參與者以優惠積分兌換心儀禮品等。卓永興對各機構的積極參與表示衷心感謝。