主教山首階段清場前　有街坊拍照留念　盼部份「自製」設施可保留

政府針對深水埗窩仔山、又稱主教山官地長年被非法霸佔及僭建問題，本月起分兩階段進行大規模清場行動，地政總署周一（10日）已就首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有物件人士明日（12日）前停止佔用土地。



《香港01》今早（11日）到場了解，依然有不少人士及長者在山上晨運及打乒乓球，有人表示不捨使用多年的自製設施，憂慮清理後活動空間減少，談到優化計劃，有人雖表示隨緣，但又感覺「舊波枱有感情」，希望部份原有設施得以保留。



政府針對深水埗窩仔山、又稱主教山官地長年被非法霸佔及僭建問題，本月起分兩階段進行大規模清場行動，8月11日早上，仍有不少人士使用疑是「自製」的康樂設施。（李振邦攝）

長期到主教山晨運的田太稱今日不少街坊都沒有到場，「淨返三幾個嚟下，行下睇下幾時封」，而她打算先將部份街坊「自製」的設施拆走及保管。

田太說，山上自設的康體設施如晨運架已使用「十幾廿年」，曾幫到不少街坊舒展身心：「我都好老喇，返嚟呢度玩會開心好多。」

對於政府的「窩仔山優化計劃」，田太說不清楚，但希望政府至少保留更多原有設施，滿足基本需求。

田太擔心工程會破壞現有康體設施，故打算先將部份設施拆走及保管。 （李振邦攝）

波友不捨舊球桌 憂清場後失落腳點

在山上另一枱「打乒乓波」的林先生和鄺先生表示，，擔心日後無地方打波。根據他們所述，早年在「主教山」山頂一帶曾經有較多器械與枱面可供活動，是大家熟悉常聚的「好去處」，大家會「孖住打、熟嗰啲又會去第二度打」，但其後因山頂水庫開放予公眾參觀，部份乒乓球設施因遷移而分散，波友遂轉到山下不同地方繼續活動。

談及政府優化安排，鄺先生表示「隨緣」，但感覺「舊波枱始終都有感情」，故希望原有設施得以保留。林先生則指出政府若無適當替代場地，眾人便會不知去向。

在山上另一枱「打乒乓波」的林先生（左）和鄺先生（右）表示，他們今日心情不太開心，擔心日後無地方打波。 （李振邦攝）

晨運逾十年 街坊上山拍照留念

梁女士每天清晨6時到主教山晨運，習慣維持逾十年。她表示，上山除了欣賞風景，也可鍛煉腳力及腰力，並使用山下的康體設施伸展筋骨。她今日特意到場拍照留念，對設施即將清理感到不捨及可惜，亦不清楚當局會「拆成點、第日整成點」。

梁女士指不太清楚政府將來的規劃：「至少要俾翻啲器械，同埋開翻啲乒乓枱。開翻啲老人家做運動嘅嘢。」

梁女士今日特意到場拍照留念，對設施即將清理感到不捨及可惜，亦不清楚當局會「拆成點、第日整成點」。（李振邦攝）

街坊盼增設上蓋及廁所

曾協助打理山上乒乓球設施的杜先生表示，他與一眾老街坊在此打球逾10年，如需購買乒乓球及其他設施，維護費用會由大家共同集資分擔。杜先生場地由街坊自費維護，深受附近退休人士及居民歡迎。杜生認為，場地從不趕人，也從不限制，場地有樹蔭遮擋、無日曬，環境舒適。他言，若要改動，盼加建棚架及提供廁所，同時保留場地供老街坊使用。

曾協助打理山上乒乓球設施的杜先生表示，他與一眾老街坊在此打球逾10年，如需購買乒乓球及其他設施，維護費用會由大家共同集資分擔。（馮文傑攝）

杜先生表示，若政府改建場地，希望增設上蓋及廁所，同時保留空間予街坊使用。他憂慮場地拆除後，退休居民會失去日常聚腳及運動的地方。附近體育館需要網上預約，對部份長者而言並不方便，相較之下，現有球桌毋須預約或排隊，更適合日常使用：「（設施）新舊無所謂，有得運動就足夠。若政府想全部更換，亦贊成，大家搞呢個場地純粹為咗健康。」