民政總署拆主教山僭建　加休憩設施　議員：平衡居民需求達雙贏

深水埗主教山（又稱窩仔山）的僭建及安全問題困擾社區十多年。民政事務總署日前宣布，正式展開主教山改善計劃，分兩階段清拆山上的違法構築物及危險舊建物，同時會有7項優化計劃，包括修葺加座椅，更換新健身設施、增乒乓球桌等。民建聯立法會議員鄭泳舜今早（11日）於電台節目表示，歡迎政府實施改善計劃，形容行動能平衡安全與市民康體的需求，達成雙贏局面。



地政總署8月10日就深水埗主教山（窩仔山）首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有有關物件的人士於8月12日前停止佔用土地。（民政事務總署Facebook）

地政總署8月10日就深水埗主教山（窩仔山）首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有有關物件的人士於8月12日前停止佔用土地。（民政事務總署Facebook）

居民加建設計處於斜坡 有安全隱患、涉霸官地問題

位於石硤尾與深水埗之間的主教山，因擁有一級歷史建築羅馬式配水庫前深水埗配水庫而吸引大批市民及遊客前往。然而多年來不少街坊自行在山腰及山脊建造簡陋設施，例如設立乒乓球枱、健身器材及供奉神像等。鄭泳舜在港台節目《千禧年代》指，目前山上約有50多處非法構築物，包括十多張自製乒乓球枱及多尊神像。他說，部份加建設施位於斜坡，遇到大雨易引致水土流失，加上結構老化，確實存在安全隱患及霸佔官地問題。

至於清拆安排，當局將採取分區圍封方式施工，整座山將分為兩半處理，每半座山預計圍封約3天。由於涉及多尊神像，當局指會安排適當的宗教儀式移走處理。清拆期間，水務署管轄的主教山配水庫亦會繼續開放。

記者8月10日到主教山現場視察，見到多名工人已用鐵絲網及圍板圍封相關地段。（資料圖片／馬耀文攝）

記者8月10日到主教山現場視察，見到多名工人已用鐵絲網及圍板圍封相關地段，地政總署亦在相關設施張貼通告，飭令停止不合法佔用土地。（資料圖片／馬耀文攝）

鄭泳舜表示，主教山鄰近南山邨、石硤尾邨、白田邨及大坑東邨等舊式屋邨，長者人口比例高，過往因區內康體設施不足，街坊才自發搭建器材。他認為，在維護山體自然面貌及防止水土流失的前提下，原址重置設施能有效回應居民運動休息的需求。

針對九龍區如觀塘、黃大仙等舊區山頭同樣存在街坊自行興建設施的情況，鄭泳舜認為，今次由深水埗民政事務處牽頭的模式是一個良好的「地區行動治理」示範，跨部門在前期積極與居民溝通協調，既解決了安全隱患，又保留了街坊重視的公共空間。他建議水務署可藉此契機，進一步改善主教山至周邊社區的步行路線及指示牌。