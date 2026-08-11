商人被指代國企經理持涉貪股份　官稱不排除錢屬商人所有　裁罪脫

新加坡商人陳金水，被指曾代前煙草國企「川渝中煙」總經理吳應祿持有包裝供應商不情願下出售的股份，該筆股份回購所得達4億元人民幣。商人因被指曾處理這筆款項，被控1項洗黑錢罪（DCCC 1588/2024）。暫委法官李志豪今（11日）在觀塘法院（暫代區域法院）裁決時指，控方未能證明吳與供應商之間的罪行真有發生，亦不能排除被告聲稱該些金錢屬他所有的說法屬實，裁定被告罪名不成立。



被告陳金水（被起訴時61歲）由資深大律師華偉思（Wayne Walsh）代表，控方由律政司外聘大律師是香媛代表。控罪指，被告於 2020 年 2 月 21 日至 2021 年 11 月 29 日，在香港滙豐銀行的戶口，處理4.02億元人民幣，該款項全部或部份為可公訴罪行的得益。

被告陳金水(左)被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

李氏兄弟稱不情願地把股份售予被告

李官裁決時指，本案的背景是，煙草國企「川渝中煙」的總經理吳應祿，負責採購事宜，其職位形同政府官員，不可利用職權謀私。李曉明和李曉華這兩兄弟，在1996年成立的雲南紅塔塑膠有限公司，是「川渝中煙」的包裝供應商，該兩兄弟另持有鋰電池業務的「恩捷」公司。李氏兄弟稱他們與吳有頻繁業務往來，不敢逆吳的意思，因此不情願地同意將公司的7%股份售予被告，被告實際上代吳持股。

被告辯稱該4億人民幣是他的錢

被告自辯卻稱，該4億人民幣是他的錢，與吳無關，案中所有股票皆為其投資，他從無代吳持股。被告又稱他在新加坡從事酒店業，90年代來港經營煙草業，他在2001年在新加坡成立亦WF Sinco公司，向中國煙草總公司（CNTC）銷售香煙過濾器。

被告認與吳有業務往來

被告又稱，他在一個香港舉辦的煙草展上認識吳，兩人在2004年開始有業務往來。被告截至2012年的資產約8400萬港元。

李氏兄弟認為被告代吳持股屬猜測

李官指，吳與李氏兄弟的瓜葛，發生在中國大陸，屬關鍵證人的吳並沒出庭作證。李氏兄弟認為被告代吳持股，只屬兩人的猜測，欠缺證據支持。

無法排除被告說法或屬實

李官續指，他無法排除被告的說法或屬實，因被告能仔細交代他沽出股票後如何花錢，說法合理。若然相關款項是黑錢，被告分散給不同人，反而有敗露風險，更有機會收不回金錢。此外，被告多年前曾向李氏兄弟發電郵稱，他願意「賭一把（take a gamble)」，這與被告將投資視為冒險的說法相近。

吳要取得股份仍需付大筆款項

李官續指，若李氏兄弟所說的賄賂真有其事，吳應是佔有上風，他要李氏兄弟無償或以象徵性價格轉讓股份應是理所當然。然而吳為了取得股份，需付一筆相當可觀的款項。

以被告營商經驗不會不知吳是官員

被告在錄影會面時曾隱瞞他知道吳是政府官員。李官同意以被告營商經驗豐富，不會不知道吳的身份，惟不減其證供可信性。由於控方無法證明上游罪行，法庭最終裁定被告無罪釋放。