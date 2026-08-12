前議員譚香文指鄰居在群組多番誹謗　指評論無事實根據　案件開審

曾任黃大仙區議員及立法會議員的譚香文，早前指控其鄰居先後10次在鑽石山屋苑星河明居的WhatsApp群組中，發訊息誹謗她，包括指他用管理費資源做個人政治宣傳等，譚認為該些言論影響其聲譽，且無事實根據，早前入稟告該鄰居誹謗，要求法庭發出禁制令及賠償。其鄰居否認指控，認為其評論有根有據，並受特權保障。案件（DCCJ445/2023）今（12日）在區域法院開審。



原告為譚香文，被告為黃大昌。

原告譚香文指星河明居的鄰居多番在群組內發誹謗言論而興訴。(陳蓉攝)

被告黃大昌(右)辯稱其評論有根有據，並受特權保障。(陳蓉攝)

譚與黃同為星河明居業主

譚在開案陳詞指，她是鑽石山「星河明居」的業主，自1999年起擔任業委會成員，其後當選主席，至2023年落選。此外，譚亦連任所屬黃大仙區議會龍星選區區議員16年。被告黃大昌同為星河明居業主，曾多次競選屋宇代表但失敗。黃同時是WhatsApp群組「星河明居關注組」的成員，會以「Max」名義發言。

譚指黃在訊息指她濫用職權謀私利

譚指2022年時，黃於群組以訊息攻擊她，指她濫用職權謀取私利，該些言論並非合法批評，而是缺乏根據的批評。譚認為該些言論有損她的聲譽及貢獻。

譚指黃在群組「星河明居工作報告2021」曾留言指：「居民管理費資源被人濫用做個人政治宣傳」、「又濫用小業主資源做個人宣傳」等，又稱「冇人監察，繼續玩OC最大得益係譚香文」、「OC有權冇責，已被有心人利用，謀取私利，濫用管理費資源作個人宣傳，簡單講：冇王管」等。

此外，有人曾在群組內發言指「譚香文呢鑊香得」時，黃回應指：「而家屋苑資源要服務政治需要，冇誠信」；「是有心人政治操弄，製造業主間矛盾，既可悲，又可恥」。

辯方指黃的評論有根有據，並受特權保障。