張韋怡告姑仔誹謗　潘碧玉指張中過TVB百萬大獎　卻向她喊日日清

2007年落選港姐兼有無綫(TVB)御用宮女之稱的張韋怡（Gogo），控告姑仔潘碧玉誹謗今（9日）在高等法院續審，潘續作供指她十幾歲時的零用錢，已夠她入Chanel任揀，故她不會貪圖另一兄長送她萬來元禮物。她又指張經常在她與父親看電視的時間來哭訴，指其兄潘德鴻經常夜歸，她與父覺得張想發洩，有時會扮「睇唔到」。她又指張經常自稱「日日清、月月清」，但指張曾中過無綫的100萬大獎，又花百萬到北京進修，指張若想她幫忙，根本無需這樣說，因張是屋企人，她點都會幫。



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻(Michael)曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

潘碧玉憶述，張經常跟潘父投訴潘德鴻夜歸，又會在她與潘父看電視時上來哭訴。惟潘德鴻僅向潘碧玉說：「你搞掂佢。」潘碧玉形容，張在電視去廣告會停哭，完廣告又再繼續，她和潘父均認為張只是需要發洩，故有時「扮睇唔到」。

潘碧玉又否認「假手袋事件」與她有關，並解釋因支付方式的問題，張經常叫她幫忙在微信上購物，潘又稱她十幾歲時的零用錢，已足夠她入Chanel任買，故她無需要貪圖二哥William 送她萬多元的手錶禮物。

就張指她妒忌潘父給了一百萬作教育基金，潘碧玉稱：「（一百萬）全程我幫佢攞。」她並曾借潘德鴻300萬元，當時未有立借據，若張指她會妒忌潘父提供100萬，認為張的說法太誇張。

就張自資一百萬到北京進修，潘碧玉稱：「你(張)明明有（錢），你點解要同我講日日清月月清，佢重中過咩TVB一百萬大獎，你唔使咁講我都會幫你，因為我當你係朋友、屋企人。」

被告方再次播放張與潘父爭執的錄音，潘碧玉表示：「我第一次知Gogo咁唔鍾意我。」她續解釋，家中的傭人和司機都是遷就潘父的覆診安排，指其父有時睡不著，會立即叫工人去精神科取安眠藥。

她又稱，潘德鴻一家最初沒有司機，故張有時會找她借司機，但次數越來越頻繁，她指張向潘德鴻稱：Ashton上學要坐校巴，但校巴經常發生意外，「會撞車好危險」。

潘碧玉稱，潘父的日程和心情難以配合，潘德鴻曾嘗試協調，其後說法就變成了潘碧玉「霸住」司機，但司機從來都是潘父專用。她補充指，張在家中經常對潘父大聲說話兼「拍枱拍凳」，連外傭也察覺此事常有發生指張：「又大聲啦！」

潘碧玉在庭上哽咽稱：「我都係一個女仔，我都要拍拖，但我成日心掛掛我爸爸無人照顧，我好愛我爸爸。」她又表示，男朋友曾建議去9天旅行，但她因為擔心父親改至7日，「我一個女仔，我出去拍拖唔好。」

