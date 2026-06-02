張韋怡與姑仔潘碧玉互告誹謗案　法庭裁定張勝訴並獲312萬賠償

有TVB御用宮女之稱的落選港姐張韋怡（Gogo），指其「姑仔」潘碧玉在Facebook指她「貪慕虛榮」等，入稟告潘碧玉誹謗，並索償至少468萬元。潘碧玉反指遭張誹謗她歹毒等，提出反申索，案件早前在高等法院聆訊時透露，張覺得她為潘家產子後，獲老爺送贈100萬元，惹來姑仔妒忌，又指其夫是富二代而沒有動力賺錢。潘碧玉卻稱她一出生已很富足，不會為張得到100萬而妒忌。暫委法官翟紹唐今(2日)裁定張韋怡勝訴，共獲賠逾312萬及利息，潘碧玉的反申索則被駁回，惟翟官拒下令雙方作書面道歉。



原告張韋怡(Gogo)，被告潘碧玉。張韋怡和丈夫潘德鴻，潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。張案發時為無綫藝員，曾於節目「味分高下」中任味之天使「啤梨」。她在2013年認識潘德鴻，兩人其後拍拖，並育有一子。張和潘曾舉辦婚禮和同住，但沒有註冊。

原告張韋怡作供時曾稱，受誹謗言論影響致小產。(朱棨新攝)

張韋怡(圖)作供時又透露，曾被丈夫打穿三分之一的右耳膜，造成弱聽，令聽力半永久受損。

張韋怡的丈年潘德鴻作供時澄清，他有返工，但選擇性，另他非多次家暴，只是試過一次。(陳蓉攝)

潘碧玉(白衣)稱她不會因張韋怡得100萬而妒忌，因她生於潘家好富足，又指潘宅面積大，並有升降機。(朱棨新攝)

張韋怡(左)有無綫御用宮女之稱。（電視畫面）

張指潘碧玉在FB發文誹謗

張指潘碧玉於2020年6月24日，在Facebook發文，稱：「張韋怡gogocheung，貪慕虛榮...你做乜嘢都好你唔會攞到什麼着數，我一定會保護我嘅屋企人…我要揭穿你嘅真面目…貪錢嘅程度咋舌…之前就同我扮friend係我⾯前扮可憐，話需要為個仔計劃將來，叫我同老人家讚，最後老人家俾咗1,000,000現⾦，給乖孫做教學基⾦，過咗一至兩個星期報紙就出現咗，張小姐過百萬報讀北京課程，鐵一般事實」。

張稱受誹謗言論影響致小產索償

張指潘碧玉的言論構成誹謗，令當時懷孕的張小產。因而要潘碧玉道歉和賠償，索償的金額至少468萬元。

潘碧玉指張亦有發誹謗言論

潘碧玉向張提反申索，指張曾發言稱：「從未⾒識過如此攻⼼計、歹毒、厚顏無恥、口是心非，把家當戰場，每天謀算、設計、利用所有人和捏造事是非的「撒旦」！這個潘⼩姐搬弄虛構的所有情節、用心良苦抹黑、誣衊本⼈」。她又指張涉曾指潘碧玉「無中生有」、「惡意中傷」和「操作邪術想置我於死地」等。

案件編號：HCA1500/2020