大維修｜業主親自投票門檻擬設3級制　最高額工程須至少20%出席

現行就大維修工程採購通過決議時，須有至少10%業主出席會議，並有5%或100名業主親身投票。政府今日（12日）就《建築物管理條例》的修訂建議，展開為期一個月的公眾諮詢。針對大型維修工程採購，當局建議考慮引入三級制的出席及親自投票門檻，金額愈高的項目，所需業主出席及親自投票的門檻也相應提高，當中最高級別是每個單位平均承擔12萬元的工程，須有至少20%業主出席，10%或200名業主親自投票。



宏福苑去年11月發生五級大火，造成168人罹難。（資料圖片／羅日昇攝）

「親自投票」門檻增至第二類大額採購

目前《建管條例》根據採購性質及金額，將大額採購分為三類，並設有相應的招標及申報規定。現時法團會議的法定人數為業人數的10%；「親自投票」門檻，則只針對第三類的「大型維修工程採購」，要求相關業主大會的決議必須獲得不少於業主人數的5%或100名業主親自出席會議投票，以較少者為準。

當局建議，考慮在第2類「大額採購」同增設 「親自投票」門檻，門檻與上述相同。當局指，第2類大額採購屬價值相對較高的採購項目，亦即其價值超過該大廈對上三個財政年度平均年度開支的20%，增設「親自投票」門檻助提升業主對採購的關注和參與。

局方曾於今年3月諮詢物業管理業界及立法會議員，支持一方的意見反映，有助增加法團在採購工作上的問責性。不過，另一方面，採購主要涵蓋恆常服務合約，例如升降機保養、大廈清潔及保安服務等，業主關注度相對較低，加上該採購無需業主另行集資，增設門檻後可能會增加採購服務的難度，影響大廈運作。

出席及親自投票門檻三級制 用加強版「招標妥」可豁免

至於第三類的「大型維修工程採購」的「親自投票」門檻，當局建議考慮引入出席及親自投票門檻分級制，並分為三級，金額愈高的項目，所需業主出席及親自投票的門檻也相應提高。

第一級為每個單位平均承擔3萬元工程，須有至少10%業主出席、5%或100名業主親自投票；第二級為每個單位承擔8萬元工程，須有至少15%業主出席、8%或150名業主親自投票；第三級為每個單位承擔12萬元工程，須有至少20% 業主出席、10%或200名業主親自投票。

出席及親自投票門檻三級制 每個單位平均承擔工程價值 會議的法定人數 「親自投票」門檻 $30,000 10% 5%或100名業主（以較少者為準） $80,000 15% 8%或150名業主（以較少者為準） $120,000 20% 10%或200名業主（以較少者為準）

局方指，考慮到政府正與市建局檢視「招標妥」服務，初步建議使用該全新「招標妥」服務招標維修項目在若干採購程序上，例如聘用指定顧問進行樓宇檢驗時，可豁免遵從新增設的採購價值及其出席及親自投票門檻，以減省重複的行政程序。至於其他大型維修工程採購， 則需要遵從規定。

廉政公署就涉嫌貪污的樓宇大維修工程，在全港7個屋苑及大廈拘捕22人，據知其中一個涉事屋苑是荃灣中心。（梁偉權攝）

擬議決大維修前7日召開工程簡介會

局方建議，考慮規定在議決大型維修工程採購的業主大會舉行日期至少7天前，召開簡介會。局方形容建議普遍獲得支持，但有意見提出應審視7天期限是否足夠、以及應否就簡介會的內容、形式及要求訂立清晰指引。