「天然之林」牌開心果醬致癌黃曲霉毒素超標11倍　銅鑼灣SOGO出售

食環署食安中心今日（12日）公布，從銅鑼灣SOGO崇光超市抽取的「天然之林」瓶裝開心果醬的樣本，致癌黃曲霉毒素超出法例容許上限11倍，每公斤含120微克。中心指，市民應停止食用受影響批次產品；業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



由品牌「天然之林」出產的瓶裝開心果醬。（資料圖片）

產品詳情如下：

產品名稱：純開心果醬

品牌：天然之林

來源地：中國

淨重：110克

此日期前最佳：2027年4月16日

零售商：崇光超市

總代理：林師傅食品有限公司



規例列明食物黃曲霉毒素最高濃度為每公斤含10微克

中心檢測的「天然之林」瓶裝開心果醬樣本，每公斤含120微克黃曲霉毒素。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章）的規定，任何食物黃曲霉毒素的可容許最高濃度為每公斤食物含10微克。

中心已知會涉事零售商和總代理上述違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售、下架及展開回收。市民可於辦公時間致電該總代理的熱線2763 9596，查詢有關產品的回收事宜。

世衞確認黃曲霉毒素對人類致癌 長期攝入可能引致肝癌

中心指出，天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌。聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會雖然沒有為其製訂健康參考值，但建議在合理的情況下，應將黃曲霉毒素的攝入量減到最少。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。

發言人呼籲市民如曾購買受影響產品，應停止食用。為避免攝入過多霉菌毒素，市民應保持均衡及多元化的飲食，減低因偏食某幾種食物引致的風險，並避免食用發霉或受損的食物。

中心已知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。