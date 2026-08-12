宏福苑｜發展局書面供詞認金屬棚有限制　或不適用於逾30米高舊樓

大埔宏福苑大火後，發展局擬制定金屬棚路線圖，取代傳統竹棚。不過，發展局向宏福苑獨立委員會提交的書面供詞中，雖然表明金屬棚和竹棚均適用於維修工程，但文中承認金屬棚有不少限制，舉例金屬棚較重，或未能適用於逾30米高、外牆破損的舊樓中，因其未能承受金屬棚垂直支撐所需的力量。



此外，針對竹棚的繫紮物料，局方承認目前沒有法例要求繫紮物需具備阻燃性能，又指市場上未能購買具阻燃性能的繫紮物料。



宏福苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延，政府事後曾稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖。（資料圖片／梁鵬威攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會上月結束，委員會今日（12日）上載逾30份證人書面供詞，其中發展局的供詞提及金屬棚和竹棚。

局方引述建築署數據指，約八成的新建築公共工程合約採用竹棚；幾乎所有由建築署負責的大維修工程均使用竹棚。局方指，金屬棚和竹棚均適用於大維修工程，視乎樓宇結構及工程空間，但文中承認金屬棚有不少限制。

發展局：金屬棚較重 舊樓或未能承受垂直支撐所需力量

樓宇結構方面，由於金屬棚較重，在沒有來自主體建築物以結構支架作為垂直支撐下，其高度有所限制，通常不高於30米。惟超出30米、尤其是外牆破舊的舊樓，或未能承受金屬棚垂直支撐所需的力量。相反，如果建築物的結構良好，金屬棚則適用於超過30米高的建築物。

工程空間方面，竹棚具較高靈活性，亦相對較輕，能適應工作空間有限、形狀不規則的建築物工程。其相對輕巧的特性亦便於人工搬運，並在狹窄的街道上進行組裝。

宏福苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延，政府事後曾稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖。（資料圖片／梁鵬威攝）

引述理大教授：竹棚溫度在攝氏60至100度時 強度會減半

不過，談及金屬棚和竹棚的阻燃性能，發展局則引述理工大學土木及環境工程學系教授鍾國輝指，當竹棚溫度在介乎攝氏60至100度時，強度會減少一半；金屬棚溫度達到500至550度時，強度才下降一半。

發展局亦引述勞工處數據，指2021至2025年共錄得11宗涉竹棚架的致命工業意外，包括5宗涉懸空式竹棚（俗稱飛棚）；同期未有涉金屬棚的死亡個案。

局方又引述勞工處及屋宇署指，目前沒有法例要求竹棚的繫紮物、工作平台通道及踢腳板須符合耐火標準。不過，屋宇署認為工作平台通道及踢腳板，與棚架整體的阻燃性相關，訂立阻燃要求將有助減慢火勢蔓延，勞工處亦正檢討《工作守則》，訂明踢腳板的材料要求。

但針對竹棚的繫紮物，局方指出，在實地考察後與業界交流，了解到目前市場上並沒有可供購買、具阻燃性能的竹棚繫紮物料。