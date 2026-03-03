宏福苑大火｜黃碧嬌倡用金屬棚取代竹棚　勞工處稱視乎發展局取向

大埔宏福苑五級大火後， 有意見關注竹棚的安全性。大埔區議會今日（３日）與勞工處會面，曾捲入宏福苑大維修爭議的舊法團顧問、民建聯區議員黃碧嬌問及能否在大型建築及大維修上改用鐵棚取代竹棚。勞工處處長許澤森表示，要視乎發展局政策取向。



黃碧嬌指竹棚易受天雨腐蝕

大埔區區議會今日與勞工處會面。會上，黃碧嬌提到，宏福苑大火棚架全部都是竹棚，竹很容易受到天氣及風雨腐蝕，但金屬鐵棚很穩固，而且抗燃、防燃燒是比較高。她問到能否在相關大型建築及大維修上，改用鐵棚取代竹棚。

曾捲入宏福苑大維修爭議的舊法團顧問黃碧嬌。（呂諾君攝）

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

宏福苑大火棚架全部都是竹棚，我自己認為能否在相關大型建築及大維修上，能否建議竹棚改為鐵棚？竹是很容易受到天氣及風雨腐蝕比較大，但金屬鐵棚很穩固，而且抗燃、防燃燒是比較高。 黃碧嬌

勞工處：只關注結構是否可靠

許澤森表示，臨時搭建物未來發展方向，要視乎發展局的政策取向。他續指， 勞工處角度相對比較直接，不論竹棚、金屬棚，只要穩健度、結構上是可靠的，運作對工人風險是可控的、有能夠掌握的措施將職業風險降低，處方不會理會是竹棚或是金屬棚。

甯漢豪曾指應擬路線圖改用金屬棚

去年11月底，宏福苑火釀成168人死亡。發展局局長甯漢豪曾表示，事件疑是業內有違規行為而造成，而並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚的耐燃性始終不及金屬棚架，為令社會安心及為建造業安全施工提供更好的保障，當局認為應該擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。