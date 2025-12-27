宏福苑大火｜甯漢豪：竹棚過渡至金屬棚明年推路線圖　避免一刀切

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，發展局局長甯漢豪接受中新社訪問稱，不會等待獨立委員會的最終調查報告才採取行動，並已從四方面跟進，包括承諾明年提出《建築物條例》修訂草案，而在竹棚過渡至金屬棚架方面要避免「一刀切」，擬明年初推出路線圖，希望重建公眾對香港維修樓宇安全的信心。



大埔宏福苑11月26日發生五級大火。（資料圖片）

明年提出《建築物條例》修訂草案

甯漢豪稱，局方早前已提出加強條例罰則建議，宏福苑火災後會進一步深化檢視工作，加快檢視《建築物條例》。她又指，目前不少樓宇維修工程屬小型維修類別，監管力度不及新建樓宇工程嚴密。她承諾明年提出《建築物條例》修訂草案。

竹棚過渡至金屬棚避免「一刀切」 擬明年推路線圖

竹棚過渡至金屬棚方面，甯漢豪說，金屬棚對建造業工友的安全保障程度更高，但考慮到業界提出香港部份街道狹窄，舊樓的牆體不能承受金屬棚架的力量，因此與業界共識是根據建築場景需要改用金屬棚。

她說希望明年初推出路線圖，但強調會避免「一刀切」，稍後會與業界推出配套措施，推動培訓原有竹棚師傅和新入行工友學習搭建金屬棚架。此外，建造業議會亦正全面檢視現行樓宇維修項目安排。

棚網由建造業議會集體採購 盼助承建商適應

火災後政府要求所有大維修工程地盤的棚網下架，並引入新檢查制度，要求承建商必須提供棚網阻燃效能的證明書，並抽樣送指定實驗所檢測，合格才可以上架。甯漢豪表示，新制度加強事前防範，獲建造業界正面回應，過渡期由建造業議會集體採購及檢測認證，既協助承建商適應，亦希望公眾對維修用的棚網恢復信心。