宏福苑｜竹棚鐵棚何較好？消防處稱不能概論　竹棚可燃、鐵棚會彎

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。他被問到竹棚或者鐵棚何者較好，指不能一概而論，竹棚雖可燃，但鐵棚在高溫亦「會彎會拗」。



大埔宏福苑大火獨立委員會第十二場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。（湯致遠攝）

黃思律作供期間，獨立委員會委員陳健波關注從消防專業角度，竹棚或鐵棚何者較好。黃思律指非建築專業，以救火來說「各有各好」。他續說竹棚是可燃，但非易燃，如溫度足夠，會燒得著；鐵棚雖然大多數燒不著，但在高溫下「會彎會拗」，加上比竹棚更重，造成的危險或比竹棚更大。惟他最後強調，不能一概而論。

再被問到綁扎竹枝的物料，黃稱對此無研究，要視乎可燃性才能作決定。他又指，以往沒想過會有如此大的火災，會汲取教訓。