啟德擬建天橋接駁觀濱　甯漢豪︰將檢視綠色運輸系統延觀塘可行性

政府曾提出在觀塘避風塘建造長約600米行人及單車天橋，連接啟德前跑道區及觀塘海濱，同時啟德智慧綠色集體運輸系統正在招標，立法會議員楊永杰今日（27日）向發展局局長甯漢豪提出書面質詢，跨海橋樑會否預留空間配合長遠交通發展需要，獲書面回應指，因應公眾意見，現時跨海橋樑的研究會探討加設行車通道的方案，不過為了早日完成啟德智慧綠色集體運輸系統項目，在確立基礎走線的系統及設計後，會檢視將來可能延伸至觀塘的技術及財務可行性，並配合觀塘避風塘跨海橋樑項目。



政府數年前曾提出，在觀塘避風塘之上建一道長約600米行人及單車天橋，連接啟德前跑道區及觀塘海濱。（起動九龍東網頁圖片）

發展局2021年提出發展自動行人道網絡，串連啟德前跑道區、九龍灣行動區和觀塘行動區。（起動九龍東網頁圖片）

發展局局長甯漢豪表示，正研究興建觀塘避風塘跨海橋樑，直接連繫啟德前跑道區與觀塘。（資料圖片／梁鵬威攝）

九龍中立法會議員楊永杰今日（27日）向發展局提出書面質詢，包括觀塘避風塘跨海橋樑會否預留空間，讓啟德智慧綠色集體運輸系統走線延伸至觀塘，以配合長遠交通發展需要，以及設計時會否考慮將來舉辦大型體育活動的需要。

正研究興建觀塘避風塘跨海橋樑連接啟德前跑道區

發展局局長甯漢豪書面回覆表示，政府正推展啟德智慧綠色集體運輸系統項目，為區內提供輕便和綠色的交通接駁服務至鐵路站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性，並加強與現行鐵路網絡的連繫。

甯漢豪指，發展局透過推展興建高架行人道等多項措施，提升步行的暢達度與安全性，政府現正研究興建觀塘避風塘跨海橋樑，直接連繫啟德前跑道區與觀塘，優化啟德前跑道區一帶的對外交通。

九龍中立法會議員楊永杰關注觀塘避風塘跨海橋樑。（資料圖片）

觀塘避風塘跨海橋樑會探討加設行車通道方案

甯漢豪指，觀塘避風塘跨海橋樑的初步構思是建造一條長約600米，設有扶手電梯的行人及單車天橋，透過較環境友善的方法，加強兩岸的連接及暢達性，惟因應公眾意見，政府現時的研究會探討加設行車通道的方案。

甯漢豪續指，發展局正檢視及評估不同方案的技術可行性，包括天橋走線及兩端接駁點等，配合啟德發展區最新的規劃情況及交通基建配套，爭取明年內在建議方案備妥後，諮詢相關持份者及聽取意見。

將檢視智慧綠色集體運輸系統延伸至觀塘的可行性

甯漢豪指，為了早日完成啟德項目，以現時沿啟德前跑道區連接啟德郵輪碼頭和現有港鐵啟德站的走線，作為基礎推展，盡早開展建造工程，在確立基礎走線的系統及設計後，會檢視將來可能延伸系統至其他地區的技術及財務可行性，例如觀塘等，並配合觀塘避風塘跨海橋樑項目。

甯漢豪指，將來若有活動擬議在觀塘避風塘跨海橋舉行，例如海濱馬拉松等，起動九龍東辦事處亦會為主辦機構提供協助。（資料圖片）

若觀塘避風塘跨海橋舉辦活動 起動九龍東辦事處會協助

甯漢豪表示，觀塘避風塘沿岸已發展為連綿的海濱長廊、公園及活動空間，並設多元化的休憩及公共設施，隨着貫通海濱長廊及優化海濱場地的工程逐一落實，近年已有不同團體在觀塘避風塘沿岸舉辦各樣活動。

甯漢豪並指，發展局為鼓勵及促進不同機構舉辦多元的活動，引入全新的海濱體驗，現時起動九龍東辦事處為主辦機構與政府部門建立直接溝通渠道，持續協調及理順活動安排細節，將來若有活動擬議在觀塘避風塘跨海橋舉行，例如海濱馬拉松等，辦事處亦會為主辦機構提供協助。