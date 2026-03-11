黃詠儀醫生離世｜胞姊揭為病人找韓國整容醫師　張家朗江旻憓悼念

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授、中文大學醫院骨科顧問醫生黃詠儀(Clara），2月26日在家人陪伴下離世。她的追思禱告今晚（11日）在沙田天主教聖本篤堂舉辦，多名本港運動員拍片感謝她的治療。其中奧運劍擊金牌得獎者張家朗感謝她醫治傷患，「希望你在天國沒有病痛，一路走好。」



黃醫生胞姊表示，妹妹對自己有相當高要求，希望幫病人進行手術後能盡量不留疤痕，她更為此到韓國向整容醫師請教相關技術，應用到自己的手術中。



黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，不少人致送花牌悼念。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，入口放有她陽光笑容遺照。（梁鵬威攝）

黃詠儀曾治療多名本港運動員，其追思禱告今日舉行，多名運動員拍片感謝她的治療。

張家朗：望你在天國沒病痛 江旻憓：很想念你

奧運劍擊金牌得獎者張家朗感謝她醫治傷患，令他能盡快康復，「希望你在天國沒有病痛，一路走好。」前劍擊運動員、立法會議員江旻憓稱「Thank you Dr. Wong, we miss you and love you very much.」（我們很想念你、愛你）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，奧運劍擊金牌得獎者張家朗在片段中，感謝她醫治傷患，令他能盡快康復。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，前劍擊運動員、立法會議員江旻憓在片段中說：「Thank you Dr. Wong, we miss you and love you very much」。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，乒乓球運動員杜凱琹在片段中說：「你嘅診室都有種好特別嘅磁場，令我好安心踏實。」（梁鵬威攝）

杜凱琹：你嘅診室都有種好特別嘅磁場 令我好安心

乒乓球運動員杜凱琹說：「多謝你黃醫生，喺每次我隻手最困難嘅時候去搵你，你嘅診室都有種好特別嘅磁場，令我好安心踏實。」

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，擊劍奧運金牌得主兼立法會議員江旻憓出席。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，擊劍奧運金牌得主兼立法會議員江旻憓出席，安撫其至親。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，警務處處長周一鳴到場悼念。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，2023年12月突離任的中大副校長吳樹培（前）也有出席。（梁鵬威攝）

黃醫生胞姊：妹妹口頭禪是「點樣可以再做好啲？」

黃詠儀的姐姐則在會中分享，黃詠儀永遠將病人利益放在第一位。她對自己有相當高要求，希望幫病人進行手術後能盡量不留疤痕，她更為此到韓國向整容醫師請教相關技術，應用到自己的手術中。她分享，黃詠儀的口頭禪是「點樣可以再做好啲？」，她希望大家可以學習黃詠儀的樂觀，「我哋一齊努力啲，做好啲，將來喺天國就重逢Clara。」

中大醫學院副院長：她是很多年輕醫生的榜樣

與黃醫生共事21年的中大醫院骨科主任、中大醫學院副院長 (內地事務)容樹恒形容，黃詠儀是他的「soulmate」（靈魂伴侶），形容她是一個相當有愛心、盡責的醫生，無論在教學還是診治病人，都力求做到最好，相信是很多年輕醫生的榜樣。他說，黃詠儀生前向中大醫學院捐出一筆獎學金，遲些將會公布更多資訊。

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告。中大醫學院副院長 (內地事務)容樹恒說，她是盡責的醫生，無論在教學還是診治病人，都力求做到最好。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告。中大醫學院副院長 (內地事務)容樹恒形容，黃詠儀是他的「soulmate」（靈魂伴侶）。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告。中大醫學院副院長 (內地事務)容樹恒透露，黃醫生生前向中大醫學院捐出一筆獎學金，遲些將會公布更多資訊。（梁鵬威攝）

